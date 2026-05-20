نقابة الموسيقيين تحسم الجدل حول قضية حلمي عبد الباقي | فيديو

أكد طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، أن قضية حلمي عبد الباقي لم تعد مجرد خلاف داخل النقابة، بل أصبحت قضية تخضع لتحقيقات قانونية وقرارات صادرة عن مجلس تأديب برئاسة مستشار من مجلس الدولة، مشيرًا إلى أن النقابة ملتزمة بتنفيذ القانون واحترام قرارات القضاء.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة" عبر قناة المحور، أن مجلس التأديب واجه حلمي عبد الباقي بسؤال مباشر حول توقيعه على قرارات علاج تخص زوجته بصفته "الوكيل الأول للنقابة"، معتبرًا أن هذه النقطة تمثل جوهر الأزمة الحالية، موضحًا أن المجلس طلب من حلمي الرد بشكل واضح بـ"نعم أو لا" بشأن توقيعه المباشر على تلك القرارات.

من جانبه، ردّ حلمي عبد الباقي مؤكدًا أن ما حدث معه ليس استثناءً، مشيرًا إلى وجود وقائع مشابهة حدثت من قبل وتم سداد المبالغ الخاصة بها، كما أوضح أنه دفع بالفعل مبالغ مالية للنقابة قبل جلسات التأديب.

كما شدّد على أنه لا يبالغ في الحديث عن قضية ناصر صقر، وإنما يتناولها باعتبارها القضية الرئيسية ضمن التحقيقات.