الداخلية تكشف حقيقة تضرر شخص من الشرطة بمديرية أمن كفر الشيخ

كشفت وزارة الداخلية بالنسبة لمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يتضرر من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ بزعم تعنتهم معه دون وجه حق.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 مارس المنقضى وفقاً لإجراءات مقننة تم ضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عنصر جنائى - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم) سبق إتهامه فى عدد من الجنايات أبرزها "مخدرات، مقاومة سلطات، سرقة بالإكراه" ، ومحكوم عليه بالحبس والغرامة فى جنحتين، وتم إخلاء سبيله عقب إتخاذه الإجراءات القانونية بالإستئناف فى الحكمين الصادرين ضده.

أمكن ضبطه، وبمواجهته بما جاء بمقطع الفيديو أقر بإدعائه الكاذب لتضرره من ضبطه على ذمة الأحكام الصادرة ضده، ولتحقيق نسب مشاهدات عالية على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.