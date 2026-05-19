استمرار اجتماعات لجان المجمع المقدس.. والعلاقات المسكونية والإعلام لبحث الملفات المطروحة

عقدت، مساء اليوم، اللجنة المجمعية للعلاقات المسكونية، ولجنة الإعلام والمعلومات اجتماعيهما في ثاني أيام اجتماعات دور الانعقاد السنوي للجان المجمع المقدس.

جلسات مكثفة

واستعرض أعضاء اللجنتين كلُ في اجتماعه، التقارير المقدمة من مقرري اللجان الفرعية، وانتهت المناقشات بالاتفاق على التوصيات المزمع تقديمها للعرض في الجلسة العامة للمجمع المقدس.

وتضم لجنة العلاقات المسكونية:

١. لجنة الحوار اللاهوتي

٢. ⁠لجنة العلاقات المحلية

٣. ⁠لجنة العلاقات الدولية

٤. ⁠لجنة التوعية

٥. ⁠لجنة الترجمة والبحث.

بينما تضم لجنة الإعلام والمعلومات:

١. لجنة القنوات الفضائية

٢. ⁠لجنة تاريخ الكنيسة

٣. ⁠لجنة العضوية الكنسية.