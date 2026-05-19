أحمد العوضي يكشف لـ«صدى البلد» سبب تأجيل مسلسل «الأستاذ»
أوركيد سامي

كشف الفنان أحمد العوضي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، عن السبب الحقيقي وراء تأجيل مسلسله الجديد «الأستاذ»، الذي يشارك في بطولته إلى جانب الفنانة يارا السكري، مؤكدًا أن العمل ما زال قائمًا ويتم التحضير له بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أحمد العوضي أن انشغاله خلال الفترة الحالية باستكمال تصوير فيلم «شمشون ودليلة»، إلى جانب التحضيرات الخاصة بمسلسله المقرر عرضه في موسم رمضان 2027، كان السبب الأساسي وراء تأجيل بدء تنفيذ مسلسل «الأستاذ»، مشيرًا إلى أن جدول أعماله مزدحم بعدد من المشاريع الفنية التي تتطلب تركيزًا وتحضيرًا كبيرًا.

وأكد العوضي أن مسلسل «الأستاذ» يُعد من الأعمال المختلفة التي يراهن عليها بقوة، خاصة أن فكرته بعيدة عن الأعمال التقليدية، ويحمل طابعًا جديدًا سواء على مستوى الأحداث أو طريقة التناول الدرامي، وهو ما جعله يتحمس له منذ اللحظة الأولى.

وأضاف أن العمل مكوّن من 10 حلقات فقط، وينتمي إلى نوعية المسلسلات القصيرة، وهي التجربة التي تشهد انتشارًا واسعًا خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لاعتمادها على الإيقاع السريع والأحداث المكثفة التي تجذب الجمهور.

وأشار العوضي إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد نهائي لعرض مسلسل «الأستاذ»، لكن من المحتمل أن يتم طرحه بعد موسم رمضان 2027، عقب الانتهاء من كافة التحضيرات والتصوير، مؤكدًا أن فريق العمل يسعى لتقديم مشروع يليق بتوقعات الجمهور.

ويواصل أحمد العوضي خلال الفترة الحالية نشاطه الفني المكثف، خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في أعماله الأخيرة، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب إشادات نقدية بأدائه وأسلوبه المختلف في اختيار أدواره.

ويترقب جمهور أحمد العوضي الإعلان الرسمي عن تفاصيل مسلسل «الأستاذ»، خاصة في ظل حالة الغموض التي تحيط بالعمل حتى الآن، وهو ما زاد من حماس الجمهور لمعرفة طبيعة الشخصية التي سيقدمها خلال أحداث المسلسل.

