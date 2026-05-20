تشيلسي يهزم توتنهام بثنائية ويُشعل صراع الهبوط في الدوري الإنجليزي

حقق فريق تشيلسي فوزًا مهمًا على حساب ضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح الأرجنتيني إنزو فرنانديز في منح التقدم للبلوز مبكرًا بعد ما سجّل الهدف الأول في الدقيقة 17، قبل أن يضيف البرازيلي أندري سانتوس الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 66.

وفي المقابل، قلص البرازيلي ريتشارليسون الفارق لصالح توتنهام بعدما أحرز هدف السبيرز الوحيد في الدقيقة 73، إلا أن الفريق فشل في العودة بالمباراة.

وبهذا الانتصار، رفع تشيلسي رصيده إلى 58 نقطة ليتقدم إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، مواصلًا نتائجه الإيجابية خلال الجولات الأخيرة.

على الجانب الآخر، تجمّد رصيد توتنهام عند 38 نقطة في المركز السابع عشر، ليبقى مهددًا بالهبوط قبل الجولة الأخيرة من المسابقة.

وتزداد الضغوط على السبيرز في ظل الصراع المشتعل على البقاء، حيث يفصل الفريق نقطتان فقط عن وست هام يونايتد صاحب المركز الثامن عشر.

ومن المنتظر أن تُحسم معركة الهبوط في الجولة الأخيرة، عندما يواجه توتنهام فريق إيفرتون، بينما يلتقي وست هام مع ليدز يونايتد، في مواجهات تقام مساء الأحد المقبل.