بيدرو نيتو يقود هجوم تشيلسي أمام توتنهام .. وريتشاليسون أساسيًا مع السبيرز

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي تشيلسي وتوتنهام هوتسبير التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب "ستامفورد بريدج" مواجهة قوية بين الفريقين، في لقاء يسعى خلاله تشيلسي لمواصلة نتائجه الإيجابية، بينما يأمل توتنهام في تحقيق الفوز وتعزيز موقعه بجدول الترتيب.

وجاء تشكيل تشيلسي بقيادة المدرب كالوم مكفارلين كالتالي:

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: جوش أتشيمبونج، ويسلي فوفانا، جوريل هاتو، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، أندري سانتوس، إنزو فيرنانديز.

خط الهجوم: كول بالمر، بيدرو نيتو، ليام ديلاب.

تشكيل توتنهام هوتسبير

في المقابل، بدأ توتنهام هوتسبير بقيادة روبيرتو دي زيربي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أنتونين كينسكي.

خط الدفاع: دانسو، ديستني أودوجي، بيدرو بورو، ميكي فان دي فين.

خط الوسط: جواو بالينيا، كونور جالجر، رودريجو بيناكور.

خط الهجوم: ريتشارليسون، ماتياس تيل، كولو مواني.