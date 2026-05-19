قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سريع الانتشار .. استشاري مناعة يوضح أعراض فيروس إيبولا
هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح ويأثم فاعله
تكريم خاص لأبو العينين.. انطلاق فعاليات النسخة الأولى لملتقى التوظيف بالشيخ زايد
جيش الاحتلال يعلن مقـ تل ضابط برتبة رائد في معارك جنوب لبنان
وول ستريت جورنال: واشنطن تصادر ناقلة نفط مرتبطة بإيران في المحيط الهندي
كامل الوزير: مصر تضع تعزيز الروابط مع الدول الإفريقية على رأس أولوياتها
الأرصاد : تحسن تدريجي في الطقس قبل عيد الأضحى 2026
بيدرو نيتو يقود هجوم تشيلسي أمام توتنهام .. وريتشاليسون أساسيًا مع السبيرز
مستشفيات جامعة أسيوط : استقبال 13 وفاة وإصابة في حادث إطلاق النار بأبنوب
إقصاء ساوثهامبتون من بلاي أوف الصعود .. وخصم 4 نقاط بسبب أزمة تجسس مدويّة
تقارير إسرائيلية: رفع حالة التأهب وإلغاء مواعيد رسمية وسط توتر إقليمي متصاعد
هل تدرس التعليم تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ؟|اعرف الحقيقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيدرو نيتو يقود هجوم تشيلسي أمام توتنهام .. وريتشاليسون أساسيًا مع السبيرز

تشيلسي
تشيلسي
حمزة شعيب

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي تشيلسي وتوتنهام هوتسبير التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب "ستامفورد بريدج" مواجهة قوية بين الفريقين، في لقاء يسعى خلاله تشيلسي لمواصلة نتائجه الإيجابية، بينما يأمل توتنهام في تحقيق الفوز وتعزيز موقعه بجدول الترتيب.

وجاء تشكيل تشيلسي بقيادة المدرب كالوم مكفارلين كالتالي:

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: جوش أتشيمبونج، ويسلي فوفانا، جوريل هاتو، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، أندري سانتوس، إنزو فيرنانديز.

خط الهجوم: كول بالمر، بيدرو نيتو، ليام ديلاب.

تشكيل توتنهام هوتسبير 

في المقابل، بدأ توتنهام هوتسبير بقيادة روبيرتو دي زيربي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أنتونين كينسكي.

خط الدفاع: دانسو، ديستني أودوجي، بيدرو بورو، ميكي فان دي فين.

خط الوسط: جواو بالينيا، كونور جالجر، رودريجو بيناكور.

خط الهجوم: ريتشارليسون، ماتياس تيل، كولو مواني.

تشيلسي توتنهام هوتسبير الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العداد الكودي

الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة

راغب علامة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

بدرية طلبة

بدرية طلبة: لا أعادي ريهام حجاج وهذه حقيقة عملي سحر لياسمين عبد العزيز

أسعار الذهب

هبوط مفاجئ بأسعار الذهب اليوم وتراجع عيار 21.. ماذا حدث في الصاغة؟

اجازة عيد الاضحى 2026

6 أيام كاملة رسميا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للطلاب والموظفين

علي سيف

وفاة الفنان علي سيف

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. هبوط سعر الذهب الآن بالأسواق

ترشيحاتنا

السرطان

خضار رخيص يحمي من السرطان وأمراض العين.. اكتشفه

مشاكل الهضم

يحمي من أمراض عديدة.. نبات رخيص بفوائد خارقة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | كل ما لا تعرفه عن تقزح اللحوم.. هل يهدد إيبولا بعثة الأهلي؟

بالصور

ماذا يحدث لجسمم عند تناول الجزر؟.. يعزز المناعة والبشرة وصحة القلب

فوائد الجزر للمناعة وصحة العين
فوائد الجزر للمناعة وصحة العين
فوائد الجزر للمناعة وصحة العين

بعد سن الخمسين .. ماذا يحدث لجسمك عند ممارسة التمارين الرياضة 3 أشهر؟

تمارين المقاومة تقلل خطر الوفاة
تمارين المقاومة تقلل خطر الوفاة
تمارين المقاومة تقلل خطر الوفاة

إزالة 25 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية | صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بيطري الشرقية تحصن 44 كلبًا ضالاً بالزقازيق والعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد