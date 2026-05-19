الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بقيمة 120 مليون يورو.. برشلونة يستهدف ضم نجم تشيلسي جواو بيدرو

أصبح مهاجم تشيلسي الإنجليزي جواو بيدرو، الهدف الأول لنادي برشلونة لتدعيم مركز رأس الحربة خلال سوق الانتقالات المقبلة.

ويدرك المهاجم البرازيلي تماماً اهتمام النادي الكتالوني، كما يرغب بقوة في الانتقال إلى برشلونة. وتستمر المفاوضات منذ عدة أسابيع بين ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، ووكيل اللاعب.

ووفقاً لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، يستعد وكيل جواو بيدرو لإبلاغ تشيلسي رسمياً باهتمام برشلونة الجاد بالتعاقد مع اللاعب، في صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 120 مليون يورو.

ورغم أن النادي اللندني لا ينوي التخلي بسهولة عن مهاجمه البارز، فإن فشل تشيلسي في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل قد يلعب دوراً كبيراً في رحيل اللاعب. كما أن الغياب عن البطولة الأوروبية الأهم قد يدفع «البلوز» إلى بيع عدد من اللاعبين من أجل تخفيف فاتورة الرواتب المرتفعة.

ويرتبط جواو بيدرو بعقد طويل الأمد مع تشيلسي يمتد حتى عام 2033.

وفي السياق ذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن نادي برشلونة يقيّم مستقبل المدافع الفرنسي جول كوندي ضمن مشروعه طويل الأمد.

وأصبح كوندي واحداً من أفضل الأظهرة الحديثة خلال مواسمه الأربعة مع برشلونة، رغم تذبذب مستواه بشكل نسبي خلال الموسم الحالي.

ويدرس العملاق الكتالوني ما إذا كان سيحتفظ باللاعب البالغ من العمر 27 عاماً ضمن صفوفه أو يبيعه في الوقت الذي لا تزال فيه قيمته السوقية مرتفعة، مع استمرار اهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية بالتعاقد معه.

ويمتد عقد المدافع الفرنسي حتى عام 2030، وقد تساعد عملية بيعه برشلونة على تخفيف أزمته المالية، إلى جانب توفير دعم كبير للنادي في سوق الانتقالات من أجل التعاقد مع لاعبين جدد.

كما يملك برشلونة عدة خيارات في مركز الظهير الأيمن، أبرزها إيريك جارسيا، وتشافي إسبارت، وجواو كانسيلو، وهيكتور فورت المعار حالياً إلى إلتشي، إضافة إلى رونالد أراوخو.

كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟

أطباء يحذرون من مشروب منتشر يوميًا يرهق الكبد بصمت

أورمان الشرقية تكثف استعداداتها لـ"عيد الأضحى" بنحر 50 عجلًا بمجزر الإبراهيمية

