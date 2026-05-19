قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن تصعّد ضغوطها على طهران .. الخزانة الأمريكية تتعهد بملاحقة شبكات بيع النفط الإيراني بلا هوادة
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4
وكيل النواب يرفض اتهامات تلوث النيل : الكلام المرسل يضر الاقتصاد
وزراء مالية مجموعة السبع يدعون إلى إعادة فتح مضيق هرمز
الدفاع الإماراتية : تعاملنا بنجاح مع 6 مسيرّات معادية الساعات الـ48 الماضية
فوق الـ 53.. أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
دعاء الصائم ثاني أيام ذي الحجة 2026.. ردّد الأدعية المستحبة للصائم
أسعار الذهب في مصر .. عيار 21 مفاجأة
وصول دفعة جديدة من الجرحي والمرضى الفلسطينيين إلى ميناء رفح البري
أسوان تسجل 48 درجة في الظل.. وهذا موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة
السفير السوداني للإمام الأكبر: نُقدر اهتمامكم بأبنائكم السودانيين الدارسين بالأزهر
منزعج من زوجين بيبوسوا بعض | منشور صادم لـ آية سماحة بسبب تصريح عبدالله رشدي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيطاليا.. تمديد خفض ضرائب الوقود لمواجهة تداعيات أزمة الشرق الأوسط

الوقود
الوقود
أ ش أ

 أعلن نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير البنية التحتية والنقل، ماتيو سالفيني، أن الحكومة ستمدد العمل بقرار خفض الضرائب المفروضة على الوقود (المكوس)، وذلك بعد تاريخ انتهاء صلاحيته الحالي المقر في 22 مايو الجاري.

وأوضح سالفيني، في مقابلة أجراها مع راديو "آر تي إل 102.5" اليوم /الثلاثاء/ أن هذه الخطوة تأتي كإجراء عاجل يهدف إلى كبح الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة العالمية الناتجة عن أزمة الشرق الأوسط. وأكد قائلاً: "سيتعين علينا بالتأكيد تمديد خفض ضرائب الوقود لحماية المواطنين والقطاعات الإنتاجية من الآثار التضخمية الراهنة".

وكانت إيطاليا قد رصدت في وقت سابق نحو مليار يورو (ما يعادل 1.16 مليار دولار) لتمويل خفض أسعار البنزين والديزل في محطات الوقود، وهو الإجراء الذي أُقر لأول مرة في مارس الماضي وتم تمديده في أواخر أبريل.

وتأتي هذه الخطوات لمحاولة احتواء التضخم، لاسيما وأن إيطاليا تعتمد بشكل شبه كامل على استيراد الطاقة، مما يجعلها من أكثر الدول الأوروبية تأثراً بالاضطرابات الجيوسياسية الحالية في الشرق الأوسط.

أ س ض

الوزراء الإيطالي ووزير البنية الحكومة الضرائب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

العداد الكودي

الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة

راغب علامة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

أرشيفية

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

الغندور

ستحدث مفاجأة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباريات حسم الدوري

بدرية طلبة

بدرية طلبة: لا أعادي ريهام حجاج وهذه حقيقة عملي سحر لياسمين عبد العزيز

الثانوية العامة

القومي لتنظيم الاتصالات: لن يتم قطع الانترنت عن لجان الثانوية العامة

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

الأزهري لوفد الطائفة الإنجيلية : وحدة المصريين رسالة طمأنينة وأمان للمجتمع

رئيس جامعة الأزهر

سلامة داود: لدينا أكثر من 30 عميدة يمثلن صورة مشرفة للقيادات النسائية

الشيخ محمد وزوجته

قلقانة عليك.. رسالة حب ودعاء قبل رحلة الحج بين الشيخ محمد أبو بكر وزوجته

بالصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

لعزومات العيد..طريقة عمل ريش ضاني بالخضروات

طريقة عمل ريش ضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش ضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش ضانى بالخضروات

قبل الإجازة بأيام.. كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟

كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟
كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟
كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد