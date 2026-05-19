إيطاليا.. تمديد خفض ضرائب الوقود لمواجهة تداعيات أزمة الشرق الأوسط

أعلن نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير البنية التحتية والنقل، ماتيو سالفيني، أن الحكومة ستمدد العمل بقرار خفض الضرائب المفروضة على الوقود (المكوس)، وذلك بعد تاريخ انتهاء صلاحيته الحالي المقر في 22 مايو الجاري.

وأوضح سالفيني، في مقابلة أجراها مع راديو "آر تي إل 102.5" اليوم /الثلاثاء/ أن هذه الخطوة تأتي كإجراء عاجل يهدف إلى كبح الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة العالمية الناتجة عن أزمة الشرق الأوسط. وأكد قائلاً: "سيتعين علينا بالتأكيد تمديد خفض ضرائب الوقود لحماية المواطنين والقطاعات الإنتاجية من الآثار التضخمية الراهنة".

وكانت إيطاليا قد رصدت في وقت سابق نحو مليار يورو (ما يعادل 1.16 مليار دولار) لتمويل خفض أسعار البنزين والديزل في محطات الوقود، وهو الإجراء الذي أُقر لأول مرة في مارس الماضي وتم تمديده في أواخر أبريل.

وتأتي هذه الخطوات لمحاولة احتواء التضخم، لاسيما وأن إيطاليا تعتمد بشكل شبه كامل على استيراد الطاقة، مما يجعلها من أكثر الدول الأوروبية تأثراً بالاضطرابات الجيوسياسية الحالية في الشرق الأوسط.

