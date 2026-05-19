بدء تنفيذ مشروع تطوير كوبري الثلاثيني بالإسماعيلية

اعلنت محافظة الاسماعيلية بدء تنفيذ مشروع تطوير كوبري الثلاثيني، وذلك ضمن منظومة تطوير متكاملة تشمل عددًا من المناطق الحيوية، من بينها طريق البلاجات، ومنطقة المستقبل، وأنفاق الإسماعيلية، ومداخل المدينة، في إطار خطة تطوير شاملة تستهدف الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين السيولة المرورية بمحافظة الإسماعيلية.

ويتضمن مشروع تطوير كوبري الثلاثيني أعمالًا متكاملة تشمل تطوير المداخل الرئيسية للكوبري من ناحية شارع محمد علي، وكذلك من جهة شارع أم كلثوم المؤدي إلى طريق الدكتور عمارة السياحي (طريق البلاچات)، إلى جانب إعادة تأهيل المناطق المحيطة، خاصة المناطق المنخفضة على جانبي الكوبري.

كما يشمل المشروع إضافة عناصر جمالية تعكس الهوية المحلية، من خلال تنفيذ مجسمات فنية مستوحاة من البيئة الإسماعلاوية، مزودة بإضاءة ديكورية وصناديق زهور، بما يسهم في تحسين المظهر العام للمنطقة.

وتتضمن أعمال التطوير أيضًا رفع كفاءة السور المحيط بالكوبري، وإعادة تأهيل أرضيته باستخدام بلاط الإنترلوك، إلى جانب توفير جلسات مخصصة للمواطنين، وتركيب أعمدة إنارة ديكورية بارتفاع ٦ أمتار، بما يعزز من مستوى الأمان والجاذبية البصرية.

ويمتد نطاق التطوير ليشمل الحديقة الواقعة بمدخل طريق الدكتور عمارة السياحي، بالإضافة إلى جانبي الطريق من ناحية شارع محمد علي، بما يحقق تكاملًا في الشكل الحضاري للمنطقة.

ويؤكد هذا المشروع حرص المحافظة على تنفيذ رؤية تنموية متكاملة، تقوم على تحسين البنية التحتية، وتجميل المدينة، وتهيئة بيئة حضارية مستدامة تليق بمكانة الإسماعيلية، كما تدعو المحافظة المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الحفاظ على ما يتم تنفيذه من أعمال تطوير، والمساهمة في دعم جهود التجميل، بما يعزز روح الانتماء والمسؤولية المجتمعي.

ويأتي هذا المشروع في إطار التعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية وممثلي المجتمع المدني، الذين يواصلون جهودهم المخلصة لخدمة أبناء محافظة الإسماعيلية.