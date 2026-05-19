روسيا وموريتانيا والسودان | تعاون ثلاثي ضخم مع مصر لمكافحة الأمراض

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عددًا من اللقاءات الثنائية مع وزراء الصحة بكل من روسيا، وموريتانيا، والسودان، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاع الصحي، وذلك على هامش مشاركتهم في فعاليات جمعية الصحة العالمية الـ 79 المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاءات تناولت عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها دعم النظم الصحية، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب وبناء القدرات.

مناقشة آليات التعاون في مجالات مكافحة الأمراض

وتابع «عبدالغفار» أن اللقاءات تطرقت إلى مناقشة آليات التعاون في مجالات مكافحة الأمراض، والرعاية الصحية الأولية، وتعزيز جاهزية القطاع الصحي للتعامل مع التحديات الصحية المختلفة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن وزير الصحة والسكان، أكد حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الصحي مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في دعم الأمن الصحي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة،.