بعدما وصلت 48 درجة .. انفراجة مرتقبة وبشرى من الأرصاد عن حالة الطقس

بعد 48 ساعة من الأجواء شديدة الحرارة التي ألقت بظلالها على كافة أنحاء البلاد، زفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشرى سارة للمواطنين.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على بدء التحسن النسبي في الأحوال الجوية بدءًا من اليوم، على أن تشهد البلاد انفراجة أكبر خلال الأيام القليلة القادمة.

​تراجع الحرارة ونشاط للرياح

و​تشير آخر توقعات خبراء الأرصاد إلى أن شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى سيشهدان تحسنًا ملموسًا في درجات الحرارة. 

ومن المتوقع أن يطرأ مزيد من التحسن الغد، الأربعاء 20 مايو، تزامناً مع نشاط الرياح الشمالية الغربية التي ستعمل على تلطيف الأجواء بشكل كبير، وتقليل الإحساس بالحرارة، خاصة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

​ووفقاً للبيان الصادر، ستكون حالة الطقس المتوقعة كالآتي:

السواحل الشمالية: أجواء معتدلة نسبيًا.

جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد: أجواء حارة إلى مائلة للحرارة.

جنوب الصعيد: تظل الأجواء شديدة الحرارة نهارًا، رغم تسجيل انخفاض طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية.

​أسوان تسجل 48 درجة في الظل.. وموعد انكسار الموجة بالجنوب

و​ما زالت محافظات جنوب الصعيد تعاني بسبب موجة شديدة الحرارة، حيث سجلت مدينة أسوان رقمًا قياسيًا بلغ 48 درجة مئوية في الظل.

​وطمأنت الأرصاد أهالي الصعيد مؤكدة أن هذه الموجة شديدة الحرارة من المتوقع أن تنكسر رسمياً يوم الخميس الموافق 21 مايو 2026.

إرشادات السلامة للمواطنين في المناطق الشديدة الحرارة:

  • ​تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة
  • ​الإكثار من تناول السوائل والمياه على مدار اليوم للحفاظ على رطوبة الجسم

​طقس مستقر حتى عيد الأضحى المبارك

​وفي تنويه هام للمواطنين، أشارت التوقعات الطقسية إلى استمرار هذه الأجواء المعتدلة والمستقرة نسبيًا على أغلب الأنحاء خلال الأيام المقبلة، وتمددها لتشمل فترة عيد الأضحى المبارك، مما يتيح للمواطنين فرصة الاستمتاع بأجواء العيد والاحتفال بالخروج في الطقس المعتدل.

3 ظواهر جوية

وكان توقع خبراء الأرصاد أن تتشكل شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الغربية.

كما توقع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة ليلاً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، مع نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ومحافظة الوادى الجديد على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بحالة البحرين المتوسط والأحمر، يتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وأن يتراوح ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وأن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر و2.25 متر، واتجاه الرياح: جنوبية غربية.

