للعام الدراسي 2027.. ننشر شروط وقواعد السن للقبول بالمدارس المصرية اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الضوابط والشروط الرسمية للتقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي القادم 2027، مشددة على ضرورة التزام أولياء الأمور بالقواعد المنظمة لعملية القبول وسن الأطفال المستهدفين.

خريطة السن القانونية للقبول

وأوضح البيان الصادر من الوزارة أن احتساب عمر الطفل للمراحل المختلفة سيتم بدقة بناءً على سنه في 1 أكتوبر 2026، وجاءت الشرائح العمرية المقبولة على النحو التالي:

المرحلة التعليمية السن المطلوب للتقديم

  • رياض الأطفال (المستوى الأول - KG1) من 4 سنوات حتى 5 سنوات (إلا يومًا واحدًا)
  • رياض الأطفال (المستوى الثاني - KG2) من 5 سنوات حتى 6 سنوات (إلا يومًا واحدًا)
  • الصف الأول الابتدائي من 6 سنوات حتى 7 سنوات (إلا يومًا واحدًا)
  • الصف الثاني الابتدائي من 7 سنوات حتى 8 سنوات (إلا يومًا واحدًا)

شروط وضوابط التقديم

وحددت الإدارة العامة للمدارس المصرية اليابانية، مجموعة من الشروط الأساسية والملزمة لضمان قبول طلبات الالتحاق، والتي تشمل:

الآلية الإلكترونية: يتم التقديم حصرياً ومن خلال الرابط الرسمي للبوابة الإلكترونية الخاصة بالمدارس اليابانية، ولن يتم التفات أو قبول أي طلبات ورقية أو خارج الإطار الزمني المحدد.

المراحل المتاحة حالياً: التقديم عبر الموقع الإلكتروني متاح حالياً فقط لمرحلة رياض الأطفال بمسؤوليها الأول والثاني (KG1 & KG2).

الجنسية: يشترط بشكل أساسي أن يكون الطفل المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

تطابق السن والترتيب التدريجي: يجب أن يتوافق عمر الطفل تماماً مع الشريحة المحددة للمرحلة، على أن يتم ترتيب المتقدمين وتنسيق قبولهم تنازلياً حسب السن الأكبر في الأول من أكتوبر 2026.

ودعت المدارس أولياء الأمور الراغبين في التقديم لسرعة مراجعة الأوراق الثبوتية والشهادات الرسمية لأبنائهم للتأكد من مطابقتها للسن المعلن قبل البدء في تسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني.

500 مدرسة خلال 5 سنوات 

وكان أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شادي زلطة، أن تجربة المدارس المصرية اليابانية، تمثل نموذجًا تعليميًا رائدًا يعكس عمق التعاون والشراكة بين مصر واليابان في تطوير منظومة التعليم، مشيرًا إلى أن هذه التجربة تحظى بدعم واهتمام كبير من القيادة السياسية.

وأوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج (هذا الصباح) المذاع عبر قناة (إكسترا نيوز)، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية، بحيث يصل عددها إلى 500 مدرسة خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار تطوير منظومة التعليم وبناء شخصية الطالب.

وأضاف "أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، يبذل جهودًا مكثفة للتوسع في هذا النموذج التعليمي المتميز وتعزيز انتشاره داخل مختلف المحافظات، باعتباره أحد أهم نماذج التعليم الحديثة في مصر".

