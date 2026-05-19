سعر الدينار والدولار.. أسعار العملات اليوم الثلاثاء

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملات اليوم، الثلاثاء 19 مايو 2026، في جميع البنوك المصرية والسوق المصرفية، متضمنا التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري، وكذلك سعر الدولار الآن بعد تغيير سعره.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري- NBE

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، مستوى سعر 53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء وفقا لآخر تحديث لسعر الصرف.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر الدولار اليوم مستوى سعر 53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع بمستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- CIB

ارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- CIB ليسجل 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع بمستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء.

سعر الدولار في بنكQNB مصر

ارتفع سعر الدولار في بنك QNB مصر ليسجل 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك قناة السويس مستوي سعر ٥٣.٢٩ جنيه للشراء و٥٣.٣٩ جنيه للبيع بمستهل التعاملات.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-5-2026 في البنك العربي الافريقي الدولي

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي 53.27 جنيه للشراء ونحو 53.37 جنيه للبيع بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 19-5-2026.

وفي المصرف المتحد سجل سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الصباحية مستوي سعر 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث لسعر الصرف.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء

سعر اليورو اليوم

وصل سعر اليورو اليوم إلى 61.93 جنيه للشراء، و62.10 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 71.10 جنيه للشراء، 71.29 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودى نحو 14.19 جنيه للشراء، 14.22 جنيه.

سعر الدينار الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي نحو 173.58 جنيه للشراء، 174.09 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وحقق سعر الدرهم الإماراتي اليوم نحو 14.50 جنيه للشراء، و14.54 جنيه للبيع.