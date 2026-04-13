الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الدولار اليوم الإثنين 13-4-2026

سعر الدولار اليوم الإثنين
سعر الدولار اليوم الإثنين
علياء فوزى

تراجع سعر الدولار الإمريكي في مصر علي مدار الأسبوع الماضي، ويستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال اليوم الإثنين 13 أبريل 2026 وفقا لآخر تحديثات للبنوك في مصر.

سعر الدولار اليوم الإثنين  13 أبريل 2026:
سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك نكست نحو :
53.10 جنيه للشراء 
53.20 جنيه للبيع

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر عند: 

53.09 جنيه للشراء 
53.19 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف العربي نحو:
53.09 جنيه للشراء 
53.19 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك ميد بنك نحو :
53.09 جنيه للشراء 
53.19 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي نحو:
53.08 جنيه للشراء 
53.14 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأول لنحو:
53.07 جنيه للشراء 
53.17 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك البركة نحو:
53.05جنيه للشراء 
53.15 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي  CIB نحو:
53.04جنيه للشراء 
53.14 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو:
53 جنيه للشراء 
53.10 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات نحو:

53 جنيه للشراء 
53.10 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية نحو:
53.09 جنيه للشراء 
52.99جنيه للبيع

استقر سعر الدولار رسميا في البنك المركزي  اليوم الإثنين عند :

 53.07 جنيه للشراء

 53.21 جنيه للبيع

أعلي سعر لشراء الدولار اليوم الإثنين

53.10 جنيه

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الإثنين

53.09 جنيه

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
53.11 جنيه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. طريقة الحصول على منحة التموين وآخر موعد لصرفها

مرتبات

بالتفاصيل.. لو انت موظف أعرف مرتبك بعد زيادة الحد الأدني للأجور

حسن نصرالله

حبس حتى الاختناق.. وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف اللحظات الأخيرة في حياة حسن نصرالله

صورة من الحادث

الأم رمت طفلها في النيل لتنقذه.. شاهد عيان على حادث عبارة سوهاج يروي مفاجآت صادمة

موعد صرف مرتبات أبريل 2026 .. بشرى لـ4.5 مليون موظف

موعد صرف مرتبات أبريل 2026 .. بشرى لـ4.5 مليون موظف

سعر الذهب 21 اليوم

سعر الذهب اليوم جميع الأعيرة بدون المصنعية

النائب محمود طاهر

الحكومة: إعلان الأحوزة العمرانية الجديدة يونيو المقبل

منحة التموين 400 جنيه أبريل 2026.. طريقة الاستعلام وموعد الصرف

منحة التموين 400 جنيه أبريل 2026 .. طريقة الاستعلام وموعد الصرف

ترشيحاتنا

Galaxy Z Fold7

زيادة جديدة في سعر Galaxy Z Fold7.. الهاتف القابل للطي يبتعد أكثر عن المستخدم العادي

نظام Sandook

نظام Sandook من MIT يضاعف كفاءة تخزين مراكز البيانات دون شراء عتاد جديد

تويوتا هايلاندر 2026

مواصفات وأسعار تويوتا هايلاندر 2026 في السوق السعودي

فيديو

مسلم

أيه يا حلوة.. مسلم يطرح أحدث أغانيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد