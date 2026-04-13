سعر الدولار اليوم الإثنين 13-4-2026

تراجع سعر الدولار الإمريكي في مصر علي مدار الأسبوع الماضي، ويستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال اليوم الإثنين 13 أبريل 2026 وفقا لآخر تحديثات للبنوك في مصر.

سعر الدولار اليوم الإثنين 13 أبريل 2026:

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك نكست نحو :

53.10 جنيه للشراء

53.20 جنيه للبيع

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر عند:

53.09 جنيه للشراء

53.19 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف العربي نحو:

53.09 جنيه للشراء

53.19 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك ميد بنك نحو :

53.09 جنيه للشراء

53.19 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي نحو:

53.08 جنيه للشراء

53.14 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأول لنحو:

53.07 جنيه للشراء

53.17 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك البركة نحو:

53.05جنيه للشراء

53.15 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB نحو:

53.04جنيه للشراء

53.14 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو:

53 جنيه للشراء

53.10 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات نحو:

53 جنيه للشراء

53.10 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية نحو:

53.09 جنيه للشراء

52.99جنيه للبيع

استقر سعر الدولار رسميا في البنك المركزي اليوم الإثنين عند :

53.07 جنيه للشراء

53.21 جنيه للبيع

أعلي سعر لشراء الدولار اليوم الإثنين

53.10 جنيه

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الإثنين

53.09 جنيه

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

53.11 جنيه.