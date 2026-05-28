رئيس المعاهد القومية: وزير التعليم أعاد الطلاب للمدارس وسد عجز المعلمين
السعودية: انخفاض عدد المخالفين والظواهر السلبية في موسم الحج
صاحب الـ 35 لقبا يعود للمسرح العالمي.. نوير يقود ألمانيا في كأس العالم 2026
الزراعة تحذر المواطنين: صفحات وهمية تنتحل اسم الوزارة لبيع منتجات غذائية
مونديال المفاجآت.. 4 منتخبات تكتب التاريخ لأول مرة في كأس العالم 2026
الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل سرقة حقيبة مال ومحاولة خطف طفل بعين شمس
لخلافة معتمد جمال.. الزمالك يفاوض برتغالي ومدرب الجيش الملكي
مجزرة جديدة في جنوب لبنان.. 11 قتيلا بينهم أطفال جراء غارات إسرائيلية متفرقة
في ذكراه.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جورج سيدهم
لاعيبة وجودها زي عدمه .. ميدو يعلق على قائمة حسام حسن في المنتخب
عمدة لندن: الحج رحلة تغيّر حياة الإنسان وتُجسد المساواة والوحدة
مصادر.. صلاح قد يغيب عن ودية مصر وروسيا بفرمان العميد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

صاحب الـ 35 لقبا يعود للمسرح العالمي.. نوير يقود ألمانيا في كأس العالم 2026

مانويل نوير
منتصر الرفاعي

يستعد الحارس المخضرم مانويل نوير للعودة إلى صفوف منتخب ألمانيا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 المقرر انطلاقها يوم 11 يونيو المقبل بعدما قرر المدرب جوليان ناجلسمان الاستعانة بخبرات قائد بايرن ميونخ خلال مشوار "الماكينات" في المونديال.

ويعود نوير إلى المنتخب الألماني رغم إعلانه اعتزال اللعب الدولي عقب بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 التي أقيمت في ألمانيا إلا أن الجهاز الفني للمنتخب رأى ضرورة وجوده داخل المعسكر التحضيري في هيرتسوجين آوراخ نظرا لما يمتلكه من خبرات كبيرة وقدرات قيادية داخل الملعب وخارجه.

نوير الأكثر تتويجًا في تاريخ ألمانيا

ويدخل الحارس الألماني كأس العالم المقبل وهو يحمل لقب أكثر لاعب ألماني تحقيقًا للألقاب في تاريخ كرة القدم، بعدما رفع رصيده إلى 35 بطولة عقب تتويجه مؤخرًا بلقبي الدوري الألماني وكأس ألمانيا مع بايرن ميونخ.

وحقق نوير 34 لقبًا بقميص بايرن ميونخ، بينها لقبان في دوري أبطال أوروبا و13 لقبًا في الدوري الألماني و7 ألقاب في كأس ألمانيا إلى جانب التتويج بكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مرتين بينما يبقى لقب كأس العالم 2014 الإنجاز الأبرز له بقميص المنتخب الألماني.

معادلة رقم مولر وتجاوز كروس

وبإنجازاته الأخيرة، نجح نوير في معادلة رقم توماس مولر كأكثر اللاعبين الألمان تتويجًا بالألقاب كما تفوق على توني كروس الذي أنهى مسيرته برصيد 34 بطولة.

وبات الحارس المخضرم على أعتاب إنجاز تاريخي جديد إذ يملك فرصة الانفراد بالرقم القياسي حال نجاحه في قيادة منتخب ألمانيا للتتويج بلقب كأس العالم 2026 ليضيف إنجازا جديدا إلى مسيرة استثنائية تعد واحدة من الأعظم في تاريخ حراس المرمى.

منتخب ألمانيا توني كروس نوير مولر كأس العالم كأس ألمانيا بايرن ميونخ مانويل نوير

