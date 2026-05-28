صاحب الـ 35 لقبا يعود للمسرح العالمي.. نوير يقود ألمانيا في كأس العالم 2026

يستعد الحارس المخضرم مانويل نوير للعودة إلى صفوف منتخب ألمانيا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 المقرر انطلاقها يوم 11 يونيو المقبل بعدما قرر المدرب جوليان ناجلسمان الاستعانة بخبرات قائد بايرن ميونخ خلال مشوار "الماكينات" في المونديال.

ويعود نوير إلى المنتخب الألماني رغم إعلانه اعتزال اللعب الدولي عقب بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 التي أقيمت في ألمانيا إلا أن الجهاز الفني للمنتخب رأى ضرورة وجوده داخل المعسكر التحضيري في هيرتسوجين آوراخ نظرا لما يمتلكه من خبرات كبيرة وقدرات قيادية داخل الملعب وخارجه.

نوير الأكثر تتويجًا في تاريخ ألمانيا

ويدخل الحارس الألماني كأس العالم المقبل وهو يحمل لقب أكثر لاعب ألماني تحقيقًا للألقاب في تاريخ كرة القدم، بعدما رفع رصيده إلى 35 بطولة عقب تتويجه مؤخرًا بلقبي الدوري الألماني وكأس ألمانيا مع بايرن ميونخ.

وحقق نوير 34 لقبًا بقميص بايرن ميونخ، بينها لقبان في دوري أبطال أوروبا و13 لقبًا في الدوري الألماني و7 ألقاب في كأس ألمانيا إلى جانب التتويج بكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مرتين بينما يبقى لقب كأس العالم 2014 الإنجاز الأبرز له بقميص المنتخب الألماني.

معادلة رقم مولر وتجاوز كروس

وبإنجازاته الأخيرة، نجح نوير في معادلة رقم توماس مولر كأكثر اللاعبين الألمان تتويجًا بالألقاب كما تفوق على توني كروس الذي أنهى مسيرته برصيد 34 بطولة.

وبات الحارس المخضرم على أعتاب إنجاز تاريخي جديد إذ يملك فرصة الانفراد بالرقم القياسي حال نجاحه في قيادة منتخب ألمانيا للتتويج بلقب كأس العالم 2026 ليضيف إنجازا جديدا إلى مسيرة استثنائية تعد واحدة من الأعظم في تاريخ حراس المرمى.