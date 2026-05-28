إلهام أبو الفتح
تكنولوجيا وسيارات

سلسلة Xiaomi 17T تصل بمواصفات نارية.. شاومي تكشف وحوش الأداء الجديدة

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة شاومي عن هاتفيها الجديدين Xiaomi 17T وXiaomi 17T Pro، مواصلة سياسة تخطي بعض الأرقام في سلسلة T بعد تجاوز الرقم 16، ويقدم الهاتفان تحسينات كبيرة مقارنة بسلسلة 15T السابقة، مع تركيز واضح على الكاميرات والأداء وعمر البطارية.

مواصفات هاتف Xiaomi 17T

ويأتي هاتف Xiaomi 17T هذا العام بترقية لافتة في نظام التصوير، إذ حصل على عدسة بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري حتى 5x بطول بؤري 115 مم، بدلا من عدسة 2x الموجودة في الجيل السابق. 

ووفقا لموقع “gsmarena” التقني، تدعم الكاميرا تقريبا عالي الجودة يصل إلى 10x عبر تقنيات القص داخل المستشعر، إضافة إلى تصوير ماكرو عن قرب حتى مسافة 30 سم، كما يضم الهاتف كاميرا واسعة للغاية بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ويتميز هاتف Xiaomi 17T، بشاشة من نوع OLED بقياس 6.59 بوصة بدقة +1268p ومعدل تحديث 120 هرتز، مع سطوع يصل إلى 3500 شمعة، ودعم ألوان 12 بت وتقنيات تعتيم PWM وDC لتحسين راحة العين، ويعد الهاتف أصغر حجما مقارنة بسابقه Xiaomi 15T الذي جاء بشاشة 6.83 بوصة.

ورغم زيادة سمك الهاتف قليلا إلى 8.2 ملم، فإن ذلك يعود إلى البطارية الجديدة بسعة 6500 مللي أمبير، بزيادة قدرها 1000 مللي أمبير عن الجيل السابق، وتدعم البطارية الشحن السريع بقدرة 67 وات، إضافة إلى الشحن العكسي بقوة 22.5 وات.

ويعمل هاتف Xiaomi 17T بمعالج ميدياتك Dimensity 8500 المصنع بدقة 4 نانومتر، مع ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5X بسعة 12 جيجابايت، وخيارات تخزين من نوع UFS 4.1 تصل إلى 512 جيجابايت، كما زودته شاومي بنظام تبريد 3D IceLoop لتحسين الأداء تحت الضغط.

مواصفات هاتف Xiaomi 17T Pro

أما هاتف Xiaomi 17T Pro فيحافظ على الشاشة الأكبر بقياس 6.83 بوصة، مع معدل تحديث أعلى يصل إلى 144 هرتز، ودعم وضع الإضاءة المنخفضة جدا حتى 1 شمعة، ويحصل الهاتف على حماية Gorilla Glass 7i مثل النسخة الأساسية.

ويأتي الإصدار Xiaomi 17T Pro ببطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير تعتمد على تقنية السيليكون كربون، بزيادة 27% عن بطارية 15T Pro، مع دعم الشحن السريع السلكي بقدرة 100 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.

وفي جانب التصوير، يتشابه الهاتفان في كاميرات التقريب والزاوية الواسعة والكاميرا الأمامية، لكن نسخة Xiaomi 17T Pro تتميز بمستشعر رئيسي أكبر من نوع OmniVision Light Fusion 950 بحجم 1/1.31 بوصة، ما يمنح أداء أفضل في التصوير الليلي والتفاصيل الدقيقة. 

كما يدعم الهاتفان تصوير فيديو 4K بمعدل 60 إطارا مع HDR10+ وخيارات Log الاحترافية، إلى جانب أوضاع تصوير جديدة بالتعاون مع Leica.

ويعتمد Xiaomi 17T Pro على معالج ميدياتك Dimensity 9500 الجديد بدقة تصنيع 3 نانومتر، مع وعود من شاومي بتحسين أداء المعالج والرسوميات بأكثر من 30% مقارنة بالجيل السابق، ويتوفر الهاتف بسعات تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، مع نفس نظام التبريد المتقدم 3D IceLoop.

ويدعم الهاتفان مكبرات صوت ستيريو مع Dolby Atmos وشهادات Hi-Res Audio، إضافة إلى دعم الشريحتين وتقنيات الاتصال دون إنترنت من شاومي، كما يحصل إصدار Xiaomi 17T Pro على تقنيات الاتصال Wi-Fi 7 وBluetooth 6 مع دعم الاتصال المزدوج.

وتطرح شاومي هاتف Xiaomi 17T بألوان الأسود والأزرق الداكن والبنفسجي، بينما يأتي Xiaomi 17T Pro بألوان الأسود والأزرق والبنفسجي والأبيض اللؤلؤي.

ويبدأ سعر هاتف Xiaomi 17T من 750 يورو للنسخة بسعة 12 + 256 جيجابايت، فيما يبدأ سعر Xiaomi 17T Pro من 900 يورو، بزيادة قدرها 100 يورو مقارنة بالجيل السابق. 

كما كشفت شاومي بالتزامن مع إطلاق الهواتف عن عدد من الأجهزة الجديدة، أبرزها ساعة Xiaomi Watch S5 وسوار Xiaomi Smart Band 10 Pro وسماعات Xiaomi Buds 6 ومكبر الصوت Xiaomi Sound Play.

