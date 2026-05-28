تشكيل منتخب مصر ضد تنزانيا في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 17

أعلن حسين عبد اللطيف، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2009، تشكيلته لمواجهة تنزانيا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة، المقامة في المغرب، والمؤهلة لنهائيات كأس العالم نهاية العام الحالي.

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: مالك عمرو.

خط الدفاع: عادل علاء - ياسين تامر - محمد السيد - محمد جمال

خط الوسط: عمر فودة - خالد مختار - أحمد بشير

خط الهجوم: أحمد صفوت - دانيال تامر - أدهم حسيب.

موعد مباراة مصر وتنزانيا في نصف نهائي البطولة

تنطلق المباراة المرتقبة بين منتخب مصر للناشئين ونظيره التنزاني في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أن تقام المواجهة وسط متابعة جماهيرية كبيرة من عشاق الكرة الإفريقية، خاصة في ظل تطور مستوى المنتخبات المشاركة في البطولة.

تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس الخامسة، كما سيتم بث اللقاء من خلال القناة الرسمية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على موقع يوتيوب، إلى جانب منصة الاتحاد الدولي لكرة القدم، ما يتيح للجماهير فرصة متابعة المباراة عبر أكثر من وسيلة.

ويأمل منتخب مصر في مواصلة نتائجه الإيجابية والتأهل إلى المباراة النهائية، من أجل الاقتراب خطوة جديدة من التتويج بالبطولة، خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعبون طوال مشوارهم في المنافسات الحالية.