موافقة ترامب ملزمة.. أكسيوس: اتفاق أمريكي إيراني بشأن مذكرة تفاهم لـ60 يوما

أفادت منصة أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن هناك اتفاقا أمريكيا إيرانيا بشأن مذكرة تفاهم لـ60 يوما لكنه يحتاج موافقة ترامب النهائية.

تابع المسؤولين الأمريكيين بأن مذكرة التفاهم تمدد وقف إطلاق النار 60 يوما وتتضمن مفاوضات بشأن النووي الإيراني.

وذكروا أن مذكرة التفاهم ستنص على أن الملاحة عبر مضيق هرمز ستكون غير مقيدة وبدون أي رسوم.

كما ستنص المذكرة على أن إيران ستلتزم بإزالة جميع الألغام من المضيق خلال 30 يوما و تعهدا إيرانيا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي.

فيما ستتعهد واشنطن بمناقشة تخفيف العقوبات والإفراج عن أصول إيران المجمدة ضمن المفاوضات.

كذلك ستتضمن المذكرة آلية لمساعدة إيران على تلقي السلع والمساعدات الإنسانية و رفع الحصار البحري تدريجيا بالتوازي مع عودة الملاحة التجارية بالكامل.



وذكر المسئولون أن كيفية التخلص من اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب ستكون أول ما يبحث خلال الـ60 يوما.

