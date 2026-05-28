2119 حالة طوارئ و4018 تحليلا طبيا.. نشاط مكثف بمستشفيات قصر العيني خلال العيد

تلقى الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بيانًا شاملًا من الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أعدّه الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي للمستشفيات، يرصد حجم النشاط التشغيلي والخدمات الطبية التي قدمتها مستشفيات قصر العيني خلال فترة وقفة عيد الأضحى المبارك وأول أيامه. ويأتي هذا البيان في إطار المتابعة الدقيقة لمؤشرات الأداء والتأكد من كفاءة المنظومة الطبية وجاهزيتها الكاملة خلال فترات الإجازات الرسمية، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بذلتها الفرق الطبية والتمريضية وجميع العاملين بالمستشفيات طوال هذه الفترة.

وكشف البيان عن استمرار العمل داخل المستشفيات بكامل طاقتها الاستيعابية والتشغيلية على مدار الساعة دون توقف؛ حيث بلغ إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين (6396) تدخلًا علاجيًا. وقد تضمن هذا الإجمالي الاستثنائي استقبال (2119) حالة حرجة وطارئة داخل وحدات الطوارئ والاستقبال الأولي، بالتوازي مع تقديم الخدمات الفحصية المساعدة؛ حيث تم تنفيذ (4018) فحصًا تحليليًا بمعامل المستشفى، بالإضافة إلى إجراء مجموعة واسعة من صور الأشعة التشخيصية. كما شهدت غرف العمليات نشاطًا مكثفًا بإجراء (259) عملية جراحية عاجلة، وهو ما يعكس حجم الجهد الكبير والدؤوب الذي بذلته الأطقم الطبية والتمريضية لإنقاذ حياة المرضى خلال العيد.

واستعرض البيان التفاصيل الدقيقة لنسب التردد والتدخلات الجراحية في مختلف أقسام الطوارئ، حيث تصدرت طوارئ مستشفى المنيل الجامعي مؤشرات الأداء بعد استقبال (1511) حالة كمؤشر أولي خلال وقفة العيد وأول أيامه، وتم إجراء (189) عملية جراحية من بين هذه الحالات المستقبَلة، في ظل تشغيل متواصل للغرف الجراحية والوحدات الحيوية دون توقف.

وفي السياق ذاته، استقبلت طوارئ مستشفى النساء والتوليد (199) حالة خلال الفترة نفسها، تنوعت خدماتهم بين الحجز الداخلي بالأقسام، وإجراء (63) عملية جراحية من بين إجمالي تلك الحالات، مع استمرار العمل المكثف داخل غرف عمليات النساء.

كما أبرز البيان الأداء المتميز والتنسيق العالي لكل من مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد، ومستشفى المنيل التخصصي، والمركز القومي للسموم، والتي استقبلت مجتمعة (177) حالة خلال تلك الفترة، مع استمرار تقديم كافة الخدمات الطبية الفورية في الطوارئ والمعامل ووحدات الأشعة بكفاءة عالية ودون أي تأخير.

فيما استقبلت مستشفيات الأطفال (أبو الريش الياباني والمنيرة) (455) حالة، وتم إجراء (7) عمليات جراحية للأطفال من بين تلك الحالات المتوافدة لإنقاذ حياة الأطفال خلال إجازة العيد.

وقد وجّه رئيس جامعة القاهرة، عددًا من التوجيهات التي ركزت على ضرورة استمرار الاستقبال الشامل لجميع الحالات المرضية دون استثناء، والحفاظ على أعلى مستوى ممكن من جودة الخدمات الطبية داخل جميع المستشفيات، مع التأكيد على استمرار الجاهزية الكاملة لمنظومة الطوارئ والطواقم الطبية والتمريضية على مدار الساعة، بما يعكس الدور الوطني والإنساني الذي تقوم به مستشفيات قصر العيني في خدمة المواطنين.

ومن جانبه أكد الدكتور حسام صلاح مراد أن مستشفيات قصر العيني عملت خلال الوقفة واول ايام عيد الاضحى وفق أعلى درجات الاستعداد ووفق الخطط التشغيلية الموضوعة مسبقًا، مع تشغيل مكثف على مدار الساعة دون انقطاع لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية المتقدمة لكافة المترددين عليها بمختلف الأقسام، والحفاظ على أعلى معايير الجودة الطبية والسرعة في إنقاذ الحالات الحرجة دون أي تعطل، مؤكدًا استكمال العمل بنفس الكفاءه خلال باقي أيام العيد.

وأضاف الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، أن التنسيق الميداني والمتابعة الدقيقة واليومية لكافة الحالات والخدمات الطبية داخل المستشفيات يسهم بشكل مباشر في استقرار المنظومة العلاجية والوقوف على المؤشرات النهائية للأداء، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية الفورية بكفاءة عالية طوال فترة الإجازة الرسمية.