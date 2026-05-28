في ثاني أيام عيد الأضحى.. الذهب يرتفع 50 جنيها بعد ساعات من تعاملات مساء اليوم

ارتفع سعر الذهب مساء اليوم الخميس 28-5-2026 في ثاني أيام عيد الأضحي المبارك؛ داخل محلات الصاغة المختلفة.

سعر الذهب يرتفع

وزاد سعر الذهب للمرة الثانية بعد 4 ساعات من بدء التعاملات المسائية بمقدار 50 جنيهًا داخل محلات الصاغة المختلفة.

واستعاد الذهب عافيته بصورة طفيفة بعد انخفاضه قبل أيام من بدء عيد الأضحي المبارك ووقفة عرفات.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6765 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7731 جنيها للشراء و 7645 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7087 جنيها للشراء و7008 جنيهات للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر قيمة 6765 جنيها للشراء و6690 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5798 جنيها للشراء و 5734 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 54.12 ألف جنيه للشراء و53.52 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4481 دولارا للشراء و4480 دولارا للبيع.