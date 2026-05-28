شوط أول سلبي بين مصر وتنزانيا في نصف نهائي أمم أفريقيا للناشئين

انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين منتخب مصر ومنافسه تنزانيا في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة.

أعلن حسين عبد اللطيف، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2009، تشكيلته لمواجهة تنزانيا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة، المقامة في المغرب، والمؤهلة لنهائيات كأس العالم نهاية العام الحالي.

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: مالك عمرو.

خط الدفاع: عادل علاء - ياسين تامر - محمد السيد - محمد جمال

خط الوسط: عمر فودة - خالد مختار - أحمد بشير

خط الهجوم: أحمد صفوت - دانيال تامر - أدهم حسيب.

ويأمل منتخب مصر في مواصلة نتائجه الإيجابية والتأهل إلى المباراة النهائية، من أجل الاقتراب خطوة جديدة من التتويج بالبطولة، خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعبون طوال مشوارهم في المنافسات الحالية.



مشوار مصر تنزانيا

نجح في تحقيق فوز كبير على منتخب كوت ديفوار بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة شهدت تفوقًا واضحًا للفراعنة على المستويين الفني والبدني، ليؤكد المنتخب جاهزيته للمنافسة على اللقب القاري.

في المقابل، تأهل منتخب تنزانيا إلى الدور نصف النهائي بعد مواجهة قوية أمام منتخب الجزائر، انتهت بالتعادل قبل أن تحسم ركلات الترجيح بطاقة العبور لصالح المنتخب التنزاني، الذي يسعى بدوره إلى مواصلة مفاجآته في البطولة والوصول إلى المباراة النهائية.