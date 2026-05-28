ميتا تعلن عن اشتراكات مدفوعة بميزات حصرية في فيسبوك وإنستجرام وواتساب

أعلنت شركة ميتا Meta، عن توسيع استراتيجيتها في خدمات الاشتراك المدفوعة، عبر إطلاق خطط اشتراك استهلاكية جديدة على مستوى العالم لتطبيقاتها الرئيسية إنستجرام وفيسبوك وواتساب، إلى جانب بدء اختبار باقات جديدة موجهة للشركات وصناع المحتوى ومستخدمي الذكاء الاصطناعي التابع للشركة.

أسعار خطط "Plus" الجديدة من ميتا

وبحسب الإعلان، ستوفر خطط “Plus” الجديدة من ميتا مزايا إضافية للمستخدمين مقابل اشتراك شهري يبدأ من 2.99 دولار لتطبيق واتساب و3.99 دولار لكل من إنستجرام وفيسبوك، وتشمل هذه المزايا أدوات متقدمة لتخصيص الحسابات، وردود فعل تفاعلية، وتحليلات أعمق للقصص والمحتوى، مع وعود بإضافة مزايا جديدة مستقبلا.

وقالت نعومي غلايت، رئيسة المنتجات في ميتا، إن الشركة تعمل على تطوير “المزيد من الخصائص الممتعة” ضمن هذه الاشتراكات خلال الفترة المقبلة.

وتستهدف خطط “إنستجرام بلس” و“فيسبوك بلس” تعزيز أدوات التعبير الاجتماعي وزيادة التفاعل، بينما يركز “واتساب بلس” على التخصيص وتجربة المراسلة، عبر مزايا مثل السمات الخاصة، والنغمات المخصصة، والملصقات الحصرية، وخيارات إضافية لتثبيت المحادثات.

وأكدت ميتا أن هذه الاشتراكات الجديدة لا تعد بديلا لنموذج الاشتراك الشهري “Meta Verified”، الذي يركز على توثيق الحسابات والحماية من انتحال الهوية والدعم الإضافي، وإنما تمثل مسارا موازيا لتوسيع مصادر الإيرادات بعيدا عن الإعلانات.

وفي إطار توسعها بمجال الذكاء الاصطناعي، كشفت الشركة أيضا عن خطتين جديدتين تحت العلامة التجارية “Meta One”، هما “Meta One Plus” بسعر 7.99 دولار شهريا و“Meta One Premium” بسعر 19.99 دولار شهريا، مع مزايا إضافية في قدرات المعالجة والاستدلال وإنشاء الصور والفيديو للمستخدمين الأكثر كثافة.

ومن المقرر أن تبدأ اختبارات خطط الذكاء الاصطناعي الشهر المقبل في سنغافورة وغواتيمالا وبوليفيا، بينما ستبدأ اختبارات خطط صناع المحتوى والشركات لاحقا هذا الأسبوع في عدد من الأسواق، بينها السعودية والمغرب وتايلاند وبنغلاديش.

كما تعتزم ميتا إطلاق خطط احترافية جديدة للمبدعين والشركات، تشمل مزايا مثل تحسين الظهور في نتائج البحث ومنشورات “ريلز”، وتحليلات متقدمة للجمهور، وأدوات لإدارة الحسابات وجدولة المحتوى، إلى جانب تسهيل الترويج للمواقع والمتاجر الإلكترونية عبر تطبيقاتها المختلفة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي ميتا لتنويع مصادر دخلها وتعزيز العائدات من قاعدة مستخدميها الضخمة، خاصة مع تباطؤ فرص النمو التقليدي لتطبيقاتها التي وصلت بالفعل إلى مستويات انتشار عالمية واسعة.