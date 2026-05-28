وداعا لطوابير المحطات.. السكة الحديد تعلن 5 طرق لحجز التذاكر من منزلك وبطرق مرنة

في خطوة تنهي عصر المعاناة والانتظار أمام منافذ البيع، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة 5 وسائل رقمية وتقليدية متنوعة للحصول على تذاكر السفر، تتيح للركاب حجز رحلاتهم بالكامل من المنزل. 

وتأتي هذه المنظومة المتكاملة في إطار خطة وزارة النقل لتطوير الخدمات ومواجهة التكدس بالمحطات؛ وشملت الحلول الجديدة تطبيقات الهواتف الذكية، وماكينات الحجز الذاتي، والخدمة الصوتية للقطارات الفاخرة، فضلا عن الشراكة مع شبكة واسعة من شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في كافة المحافظات، لتقديم تجربة سفر عصرية تعتمد على مرونة كاملة في خيارات الدفع النقدي والإلكتروني.

 وسائل متنوعة للحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات

أتاحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عدة وسائل متنوعة للحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات، وذلك تيسيراً على المواطنين ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر بالمحطات وذلك في إطار خطة وزارة النقل لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، وفي ظل التحديث المستمر الذي تشهده كافة قطاعات النقل ومنها قطاع السكك الحديدية.

أوضحت الهيئة أن جمهور الركاب بإمكانهم الحصول على تذاكر السفر من خلال عدة منافذ تبدأ من شبابيك التذاكر المنتشرة بكافة المحطات، أو التوجه إلى مكاتب المدينة التي تعمل خارج أسوار المحطات ويصل عددها إلى 34 مكتباً على مستوى الجمهورية، كما وفرت الهيئة ماكينات الحجز الذاتي (TVM) في بعض المحطات الرئيسية لمن يرغب في إنهاء إجراءاته ذاتياً.

أما عن الحلول الرقمية، فيمكن للركاب الحجز عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (Egyptian National Railways) المتاح على متاجر التطبيقات، بالإضافة إلى إتاحة الحجز للقطارات المكيفة والفاخرة عبر الخدمة الصوتية بالاتصال على رقم (1661) للمحمول أو (09000661) للتليفون الأرضي، وذلك قبل موعد الرحلة بمدة تصل إلى 15 يوماً وحتى ساعة واحدة من قيام القطار.

وسعيا للوصول إلى الركاب في أماكن تواجدهم، تعاقدت الهيئة مع مجموعة واسعة من وكلاء البيع وشركات التحصيل الإلكتروني التي تقدم خدمة إصدار التذاكر، ومن أبرزها شركات فوري، وخالص، والأهلي ممكن، وأمان، وضامن، وماجيك باي، وخدماتي، وأو باي، وطلقة، وكاش كول، ومصاري، وأموال، وموجة، وسمارت باي، ووقتي.

 مرونة كبيرة في وسائل الدفع

وفيما يخص تحصيل قيمة التذاكر، أتاحت الهيئة مرونة كبيرة في وسائل الدفع، حيث يمكن السداد نقدياً في جميع الشبابيك والمكاتب، أو استخدام بطاقات الدفع الإلكترونية (Visa & Master) في المحطات الرئيسية وعلى الموقع والتطبيق الرسمي. كما يتاح الدفع للوكلاء المعتمدين سواء نقدياً أو إلكترونياً عبر تجارهم المنتشرين في كافة المحافظات.

وأكدت الهيئة في ختام بيانها أنها لا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنوياً، بما يضمن استمرار النقلة النوعية في مستوى الخدمة المقدمة.

