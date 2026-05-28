محافظ القليوبية: لا إصابات خطيرة بحريق العبور وجار أعمال التبريد

تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم، حادث الحريق الذي نشب بواجهة أحد المطاعم بالحي الأول بمدينة العبور، وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بديوان عام المحافظة، حيث وجه سيادته فور تلقي البلاغ بسرعة تحرك الأجهزة المعنية والتعامل الفوري مع الموقف.



وعلى الفور، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء و4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل في وقت قياسي، ومنع امتداده إلى العقارات والمنشآت المجاورة.

وأكدت التقارير الأولية الواردة من موقع الحادث أن النيران اشتعلت في واجهة “الكلادينج” الخاصة بالمطعم، دون أن تمتد إلى داخل المبنى أو تؤثر على سلامته الإنشائية، حيث أوضحت المعاينات المبدئية أن المبنى المكون من أربعة طوابق آمن تماماً، وأن الأضرار اقتصرت على الواجهة الخارجية فقط.

وحتى الآن، أسفر الحادث عن تسجيل 3 حالات اختناق، حيث تم إسعاف حالتين بموقع الحادث ورفضا النقل إلى المستشفى، بينما تم نقل حالة واحدة إلى مستشفى السلام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مع استقرار الحالة العامة للمصابين.

وتواصل فرق الحماية المدنية أعمال التبريد بالموقع للتأكد من عدم تجدد الاشتعال، مع استمرار تمركز سيارات الإسعاف كإجراء احترازي وتأميني.

ومن جانبه، أشاد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح بسرعة وكفاءة استجابة الأطقم الميدانية، موجهاً باستكمال أعمال التبريد والمعاينة الفنية الدقيقة للوقوف على أسباب الحريق، والتأكد من الالتزام الكامل باشتراطات الحماية المدنية والوقاية من الحرائق حفاظاً على سلامة المواطنين والمنشآت.