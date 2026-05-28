فن وثقافة

عدسة صدى البلد ترصد لحظة وصول وزيرة الثقافة إلى مسرح البالون لحضور «غرام في الكرنك» في ثاني أيام عيد الأضحى

وزيرة الثقافة مع تامر عبد المنعم
أوركيد سامي

رصدت عدسة صدى البلد بمجموعة من الصور ومقاطع الفيديو الحصرية لحظة وصول الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، إلى مسرح البالون، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، لحضور العرض المسرحي «غرام في الكرنك» للمخرج الفنان تامر عبد المنعم.

وظهرت وزيرة الثقافة فور وصولها إلى المسرح وسط استقبال حافل من القائمين على العرض وعدد من قيادات العمل الثقافي والفني، حيث حرصت على تحية الحضور والجمهور الذي تواجد بكثافة لمتابعة العرض المسرحي الذي يشهد إقبالًا كبيرًا خلال موسم العيد.

ووثقت كاميرات صدى البلد الأجواء الاحتفالية التي صاحبت وصول الوزيرة، إذ سادت حالة من البهجة بين الحضور الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية وتبادل التحية معها قبل انطلاق العرض.

ويأتي حضور الدكتورة جيهان زكي في إطار متابعتها المستمرة للأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية التي تُقام خلال عيد الأضحى المبارك، وحرصها على دعم الحركة المسرحية وتشجيع الأعمال الفنية التي تستقطب الجمهور المصري بمختلف فئاته.

مسرحية غرام في الكرنك

وتُعد مسرحية «غرام في الكرنك» من أبرز العروض المسرحية المقدمة خلال موسم العيد، حيث تقدم توليفة فنية تجمع بين الدراما والاستعراض والكوميديا، في رؤية إخراجية للفنان تامر عبد المنعم، الذي يواصل تقديم أعمال مسرحية تستهدف إحياء المسرح الجماهيري واستعادة بريقه.

وشهد مسرح البالون حالة من النشاط الكبير بالتزامن مع عرض المسرحية، حيث توافد الجمهور منذ الساعات الأولى لحجز أماكنهم ومتابعة العرض، في مشهد يعكس استمرار اهتمام الجمهور المصري بالفن المسرحي.

ومن خلال الصور والفيديوهات التي حصلت عليها عدسة صدى البلد، بدت الأجواء مفعمة بالحيوية والفرحة، خاصة مع تزامن العرض مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، ما أضفى على الأمسية طابعًا احتفاليًا مميزًا جمع بين الفن والثقافة والترفيه.

وتواصل مسرحية «غرام في الكرنك» استقبال جمهورها على مسرح البالون وسط إشادات واسعة بالأداء الفني لفريق العمل والإخراج المتميز، لتؤكد مكانة المسرح كأحد أهم روافد القوة الناعمة المصرية خلال المواسم والأعياد المختلفة.

