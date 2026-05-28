3 تغييرات وشوط أول سلبي بين مصر وروسيا

فرض التعادل السلبي نفسه على أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر الودية أمام منتخب روسيا، المقامة حاليًا على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وشهد الشوط الأول أداءً متوازنًا بين المنتخبين، مع تبادل السيطرة على مجريات اللعب دون نجاح أي طرف في هز الشباك، وسط محاولات محدودة على المرميين.

وفي إطار خطة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن لتجربة أكبر عدد من اللاعبين قبل المونديال، أجرى المنتخب الوطني ثلاثة تغييرات مبكرة في الدقيقة 34، بمشاركة مصطفى زيكو وإبراهيم عادل وهيثم حسن بدلًا من إمام عاشور وأحمد سيد “زيزو” ومحمود حسن “تريزيجيه”.

وتُعد مواجهة روسيا واحدة من أبرز محطات إعداد منتخب مصر قبل كأس العالم، حيث يخوض الفراعنة البروفة قبل الأخيرة قبل المواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب البرازيل يوم 7 يونيو المقبل.

ويغيب عن اللقاء الثنائي محمد صلاح، الذي حصل على راحة من الجهاز الفني، بالإضافة إلى حمدي فتحي بسبب الإيقاف بعد تعرضه للطرد في مباراة إسبانيا الودية الماضية.

تشكيل منتخب مصر أمام روسيا

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام روسيا كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين – مروان عطية – إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود حسن “تريزيجيه” – عمر مرموش – أحمد سيد “زيزو”.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي، مهدي سليمان، محمد علاء، طارق علاء، أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، محمود صابر، نبيل عماد دونجا، هيثم حسن، إبراهيم عادل، مصطفى زيكو، أقطاي عبد الله، وحمزة عبد الكريم.