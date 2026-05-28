زيكو يسجل أول أهدافه الدولية ويمنح منتخب مصر التقدم أمام روسيا

نجح مصطفى زيكو لاعب منتخب مصر في تسجيل الهدف الأول للفراعنة أمام منتخب روسيا، خلال المباراة الودية المقامة حاليًا على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات المنتخب لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وجاء هدف منتخب مصر في الدقيقة 65 من عمر اللقاء، بعدما استغل مصطفى زيكو فرصة داخل منطقة الجزاء ليسكن الكرة في الشباك، مانحًا الفراعنة التقدم في واحدة من أهم التجارب الودية قبل المونديال.

ويُعد هذا الهدف هو الأول دوليًا في مسيرة مصطفى زيكو مع منتخب مصر، كما تشهد المباراة ظهوره الدولي الأول بقميص الفراعنة، ليترك بصمته سريعًا مع المنتخب الوطني.

وتأتي مواجهة روسيا ضمن خطة إعداد منتخب مصر قبل كأس العالم 2026، حيث يخوض الفراعنة البروفة قبل الأخيرة قبل مواجهة البرازيل الودية المرتقبة يوم 6 يونيو المقبل.

ويغيب عن المباراة الثنائي محمد صلاح، الذي حصل على راحة من الجهاز الفني، بالإضافة إلى حمدي فتحي بسبب الإيقاف بعد تعرضه للطرد في مباراة إسبانيا الماضية.

وجاء تشكيل منتخب مصر

 أمام روسيا كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين – مروان عطية – إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود حسن “تريزيجيه” – عمر مرموش – أحمد سيد “زيزو”.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي، مهدي سليمان، محمد علاء، طارق علاء، أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، محمود صابر، نبيل عماد دونجا، هيثم حسن، إبراهيم عادل، أقطاي عبد الله، وحمزة عبد الكريم.

