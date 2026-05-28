منى زكي تتألق بإطلالة فرعونية داخل المتحف المصري الكبير وتخطف الأنظار على السوشيال ميديا

تألقت الفنانة منى زكي في أحدث ظهور لها داخل المتحف المصري الكبير، حيث لفتت الأنظار بإطلالة مستوحاة من الطابع الفرعوني، خطفت إعجاب جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت منى زكي خلال مقطع فيديو متداول عبر حسابها وهي تتجول داخل المتحف، بإطلالة فرعونية مميزة مع مكياج متناسق مع الأجواء التاريخية، ما نال إشادة واسعة من المتابعين.

وحظي الفيديو بتفاعل كبير على السوشيال ميديا، كما حاز إعجاب عدد من نجمات الفن، من بينهن غادة عبد الرازق وغادة عادل

وكان تركي آل الشيخ قد أعرب عن سعادته بزيارة منزل أحمد حلمي ومنى زكي، حيث نشر عبر حسابه على “فيسبوك” رسالة قال فيها: “سعدت جدًا بزيارة منزل النجم الكبير أخي العزيز أحمد حلمي والنجمة الكبيرة منى زكي وعائلتهم الجميلة”.

ولاقت المنشورات تفاعلًا واسعًا من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع العلاقة الطيبة التي تجمع بين النجوم والمستشار تركي آل الشيخ.