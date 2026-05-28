سامح حسين ينشر صورًا من الحج مع زوجته ويعلق: “اللهم تقبل.. النهاردة العيد بتاعي"

نشر الفنان سامح حسين عبر حسابه على موقع إنستجرام مجموعة صور تجمعه بزوجته أثناء أدائهما مناسك الحج، في أجواء روحانية مميزة.

وظهر سامح حسين في الصور برفقة زوجته أثناء تأدية الشعائر، وسط حالة من السعادة والسكينة، حيث حرص على توثيق اللحظات ونشرها مع متابعيه.

وعلّق على الصور قائلاً: “اللهم تقبل يارب.. النهاردة العيد بتاعي وعقبالكم يارب”

أحدث أعمال الفنان سامح حسين



برنامج «بركة رمضان» الذي عُرض في موسم رمضان 2026 على قناة DMC، وقدم من خلاله محتوى إنساني واجتماعي يعتمد على تحقيق أحلام ومساعدة الأسر البسيطة.

برنامج «قطايف» والذي حقق انتشارًا واسعًا، وجرى عرضه على قنوات CBC وON والناس، وقدم خلاله سامح حسين محتوى يجمع بين الكوميديا والرسائل الاجتماعية والإنسانية.

المسلسل الإذاعي «رمضان أون لاين» عبر إذاعة الراديو 9090، وناقش بشكل كوميدي تأثير السوشيال ميديا والإنترنت على أجواء شهر رمضان والعلاقات الأسرية.

فيلم «استنساخ» ويُعد من أحدث أعماله السينمائية، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي.