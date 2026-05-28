بقبلة عفوية.. شمس البارودي تثير الجدل بعد نشر صورة نادرة مع حسن يوسف

أثارت الفنانة المعتزلة شمس البارودي الجدل بصورة نادرة تجمعها بزوجها الفنان الراحل حسن يوسف وهو يُقبلها وسط الأصدقاء، عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك".



وعلقت شمس البارودي على الصورة قائلة: "أثناء استراحة تصوير ونحن في النمسا.. قبلة عابرة التقطها حسين بكر في غفلة منا" وانهالت عليها التعليقات التي حملت هجوما شديدا من البعض.



رحيل الفنان حسن يوسف بعد مسيرة حافلة من الأعمال الفنية

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والدرامية التي تركت بصمة كبيرة في تاريخ الفن المصري.

آخر أعمال الفنانة شمس البارودي

وكانت آخر مشاركات الفنانة المعتزلة شمس البارودي في السينما من خلال فيلم "2 على الطريق" عام 1984، والذي شاركت في بطولته أمام الزعيم عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف الثمانينيات.