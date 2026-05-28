سبورت الإسبانية تحسم مصير حمزة عبد الكريم مع برشلونة| تطور خطير

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية مصير حمزة عبدالكريم مهاجم فريق برشلونة للشباب في قادم الأيام.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية أن نادي برشلونة ينوي أن يصبح حمزة عبد الكريم ركيزة أساسية في رديف برشلونة خلال الموسم القادم.

شددت الصحيفة الإسبانية على أن نادي برشلونة يتجه لتفعيل بند الشراء للمهاجم حمزة عبدالكريم البالغ 3 مليون يورو.

تصريحات هانز فليك حمزة عبد الكريم

أكد هانزي فليك المدير الفني لـ برشلونة، أن اللاعب الشاب حمزة عبدالكريم ضمن الحسابات الفنية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، مشيرًا إلى حماسه لرؤية عناصر جديدة داخل الفريق.

وقال فليك في تصريحات إذاعية: “نحن نخطط حاليًا لفترة الإعداد للموسم الجديد، وأنا متحمس جدًا لرؤية وجوه جديدة، بالطبع قد يكون خيارًا بالنسبة لنا.”

وتأتي تصريحات مدرب برشلونة في ظل حالة الاهتمام الكبيرة بموهبة حمزة عبدالكريم، بعد تألقه اللافت مع فرق الناشئين بالنادي الإسباني خلال الفترة الماضية.

تطور حمزة عبدالكريم

فيما كشف حمزة عبدالكريم، نجم برشلونة للشباب والمعار إليه من الأهلي، أنه يتأقلم بشكل جيد في "لاماسيا" ويريد مواصلة التطور.

وقال حمزة عبدالكريم في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس": "كل يوم باستفاد وفي كل مباراة وكل دقيقة بلعبها لازم أستفاد".



وأضاف: "مش مجرد بس إني سجله هدف، لازم الانسان يتطور في حاجات تانية، ويلعب للفريق، الكرة هنا جماعية جدًا".

واختتم حمزة بدالكريم تصريحاته قائلا: "الفريق عارف مميزاتي فين وبنتمرن عليها وفي المباريات بتظهر والفريق كله بيساعدني عشان ده يظهر".