برشلونة يعلق على انضمام حمزة عبدالكريم لقائمة منتخب مصر

هنأ نادي برشلونة حمزة عبدالكريم لاعب فريق الشباب بعد انضمامه لقائمة منتخب مصر الأولية المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي تنطلق يوم 11 يونيو المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكتب نادي برشلونة عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، «حمزة عبد الكريم تم استدعاؤه للمشاركة في كأس العالم مع منتخب مصر، تهانينا حمزة».

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض وديتين استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2026

ويواجه منتخب مصر نظيره روسيا ثم البرازيل



موعد ودية مصر وروسيا

تنطلق مواجهة منتخب مصر وروسيا يوم 28 مايو الجاري بإستاد العاصمة الإدارية الجديدة.

ويواجه المنتخب وديه البرازيل يوم 6 يونيو في ولاية أوهايو الأمريكية.

وأسفرت مراسم سحب قرعة بطولة كأس العالم 2026 التى أقيمت فى مركز جون كينيدي للفنون في العاصمة الأمريكية واشنطن، عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة السابعة.

وتضم المجموعة السابعة منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا