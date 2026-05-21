موعد وديتي منتخب مصر أمام روسيا والبرازيل

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض وديتين استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2026.

ويواجه منتخب مصر نظيره روسيا ثم البرازيل.

موعد ودية مصر وروسيا

تنطلق مواجهة منتخب مصر وروسيا يوم 28 مايو الجاري باستاد العاصمة الإدارية الجديدة.

ثم يواجه المنتخب نظيره البرازيل يوم 6 يونيو في ولاية أوهايو الأمريكية.

وأسفرت مراسم سحب قرعة بطولة كأس العالم 2026 التى أقيمت فى مركز جون كينيدي للفنون في العاصمة الأمريكية واشنطن، عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة السابعة.

وتضم المجموعة السابعة منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا.