الدولار وصل كام ؟..أسعار العملات اليوم الخميس في مصر

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
رشا عوني

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملات اليوم، الخميس 21مايو 2026، في جميع البنوك المصرية والسوق المصرفية، متضمنا التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري، وكذلك سعر الدولار الآن بعد تغيير سعره.

سعر الدولار اليوم 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 53.36 جنيه للشراء 53.50 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى المصري نحو 53.37  جنيه للشراء 53.47  جنيه للبيع.

 سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى نحو 53.37  جنيه للشراء 53.47  جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 

سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib نحو 53.4 جنيه للشراء 53.5 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 53.4 جنيه للشراء 53.5 جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل الدينار الكويتي أعلى سعر بين العملات العربية عند 173.9853 جنيهًا للشراء و174.3113 جنيهًا للبيع، يليه الدينار البحريني الذي بلغ 141.4846 جنيهًا للشراء و141.931 جنيهًا للبيع، ثم الريال العماني عند 138.6074 جنيهًا للشراء و138.989 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

كما سجل الريال السعودي 14.2347 جنيهًا للشراء و14.2621 جنيهًا للبيع، فيما بلغ الدرهم الإماراتي 14.544 جنيهًا للشراء و14.5716 جنيهًا للبيع، بينما سجل الريال القطري 14.6394 جنيهًا للشراء و14.6798 جنيهًا للبيع، في مستويات متقاربة تعكس استقرار العملات الخليجية المرتبطة بالدولار.

سعر الدرهم الإماراتي

بنك مصر

وقفز سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في سعر الشراء ببنك مصر ليسجل 14.5165 جنيه، كما سجل سعر البيع عند 14.558 جنيه.

البنك الأهلي المصري

وزاد سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، بالنسبة للشراء عند 14.5165 جنيه، كما سجل سعر البيع عند 14.558 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل متوسط أسعار صرف الجنيه الإسترليني 71.51 جنيه للشراء و 71.66 جنيه للبيع .

سعر اليورو

سجل متوسط أسعار اليورو 61.91 جنيه للشراء و 62.04 جنيه للبيع .

