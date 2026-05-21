أعلى سعر للدولار عند 53.52 جنيه بتعاملات اليوم الخميس 21 مايو 2026 بالبنوك المصرية

ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الخميس 21 مايو 2026 داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، ليحافظ على استقراره عند مستويات مرتفعة نسبيًا، بحسب ما رصده موقع صدى البلد.



استقرار مرتفع



سجل الدولار حالة من الاستقرار على الارتفاع خلال تعاملات الخميس، مدعومًا بتحركات محدودة في سوق الصرف واستمرار الطلب النسبي على العملة الأمريكية.



سعر المركزي



بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.37 جنيه للشراء و53.47 جنيه للبيع، ليستقر عند نفس مستويات التداول الأخيرة.



أقل سعر



سجل أقل سعر للدولار 53.37 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع في بنكي سايب والإمارات دبي الوطني، مع هدوء نسبي في بعض البنوك.



متوسط البنوك



جاء متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك عند 53.35 جنيه للشراء و53.45 جنيه للبيع، داخل بنوك منها بيت التمويل الكويتي والعقاري المصري العربي والكويت الوطني والبركة وأبوظبي التجاري.



سعر موحد



سجل الدولار نحو 53.37 جنيه للشراء و53.47 جنيه للبيع في عدد من البنوك الكبرى أبرزها البنك الأهلي المصري وبنك مصر والمصرف المتحد والإسكندرية والمصرف العربي الدولي.



أعلى سعر



وصل أعلى سعر للدولار إلى 53.42 جنيه للشراء و53.52 جنيه للبيع في بنكي قناة السويس ومصرف أبوظبي الإسلامي، بينما سجل ثاني أعلى مستوى في بنكي التجاري الدولي وHSBC.



حركة هادئة



تواصلت حالة التذبذب المحدود في سوق الصرف، مع بقاء الدولار عند مستويات مرتفعة وسط متابعة تطورات العرض والطلب محليًا.