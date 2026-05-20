زاد 13 قرشا.. آخر سعر للدولار في البنوك يسجل 53.37 جنيه بنهاية التعاملات

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات مساء اليوم الأربعاء 20-5-2026 على مستوي البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

وصعد سعر الدولار مقابل الجنيه بقيمة 13 قرشَا منذ تعاملات الأحد الماضي بمختلف البنوك العاملة بمصر.

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي 53.37 جنيه للشراء و53.47 جنيه للبيع.

وسجل أقل سعر دولار 53.37 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع في بنكي سايب والإمارات دبي الوطني.

وصل ثاني أقل سعر دولار 53.32 جنيه للشراء و53.42 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، أبوظبي الأول".

سجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 53.35 جنيه للشراء و53.45 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، البركة، أبوظبي التجاري".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 53.37 جنيه للشراء و53.47 جنيه للبيع في بنوك "نكست، العربي الافريقي الدولي، المصرف المتحد، ميد بنك، التنمية الصناعية، التعمير والاسكان، المصري الخليجي، الإسكندرية، مصر، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، فيصل الاسلامي".

بلغ أعلى سعر دولار 53.42 جنيه للشراء و53.52 جنيه للبيع في بنكي قناة السويس ومصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 53.4 جنيه للشراء و 53.5 جنيه للبيع في بنكي التجاري الدولي CIB، HSBC.

HSBC.