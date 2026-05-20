ساحرة وكواليس خاصة .. إطلالات نارية لجورجينا في كان 2026 تشعل السوشيال ميديا |شاهد

شاركت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز كواليس تحضيراتها لإطلالتها خلال مشاركتها في مهرجان كان السينمائي.

وظهرت جورجينا في مقطع فيديو وهي تستعد داخل غرفة التجهيز، مستخدمة ماسكات البشرة ومستحضرات العناية بالبشرة وسيروم تصفيف الشعر.



ونشرت الفيديو عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وظهرت خلاله بإطلالة أنيقة مرتدية فستانًا باللون البنفسجي الفاتح.



وخلال فعاليات المهرجان، تألقت جورجينا بعدة إطلالات لافتة خطفت بها الأنظار، حيث ارتدت فستانًا طويلًا باللون البيج اللامع بتصميم كاب مجسم أبرز رشاقتها، ونسقته مع عقد فخم، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها.

كما لفتت الأنظار بإطلالة ثالثة مختلفة، بعدما اعتمدت لون الشعر الأشقر، وهو اللوك الذي حظي بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

