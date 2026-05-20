تعديا عليها بالسب والضرب.. القبض على سائق دراجة نارية وآخر عاكسا سيدة في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام قائد دراجة نارية وبرفقته آخر بتتبعها ومعاكستها والتعدى عليها بالسب والضرب حال محاولتها تصويرهما بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15/ الجارى تبلغ لقسم شرطة الطالبية من الشاكية (مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام) بتضررها من شخصين يستقلان دراجة نارية لقيامهما بتتبعها ومعاكستها والتعدى عليها حال سيرها بدائرة القسم .

أمكن تحديد وضبط الشخصين المُشار إليهما (مقيمان بدائرة القسم) وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم التحفظ على الدراجة النارية.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.