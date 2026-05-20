الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد موجة الـ40.. الأرصاد تعلن مفاجأة في درجات الحرارة وتحذر من رياح وأتربة تضرب هذه المناطق

هاجر ابراهيم

شهدت حالة الطقس، اليوم، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة في عدد من المناطق، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

إنخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة 

وأكد محمود القياتي، خلال مداخلة ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، أن البلاد تشهد تحسنًا واضحًا في الأحوال الجوية مقارنة بالأيام الماضية، نتيجة تأثرها بكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، إلى جانب امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

الحرارة تواصل الارتفاع.. والأرصاد تكشف الطقس لـ منتصف الأسبوع القادم

وأوضح القياتي أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل اليوم 31 درجة مئوية، بعدما لامست 40 درجة خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن نشاط الرياح يسهم في تعزيز الإحساس بانخفاض درجات الحرارة وتحسن الأجواء.

وأضاف أن الطقس يسود حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدلًا على السواحل الشمالية، فيما يستمر شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما تميل الأجواء للاعتدال خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء.

سرعة رياح تتراوح بين ال30 وال40 كم 

وأشار إلى أن سرعة الرياح تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في مناطق الصحراء الغربية وسيناء وشمال وجنوب الصعيد، ما قد يؤدي إلى تراجع مستوى الرؤية الأفقية.

كما لفت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وبعض مناطق شمال الوجه البحري، نتيجة تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

وفيما يتعلق بحركة الملاحة البحرية، أوضح القياتي أن نشاط الرياح يتسبب في اضطراب الملاحة على البحرين الأحمر والمتوسط، إضافة إلى خليجي السويس والعقبة، مع ارتفاع الأمواج ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار.

وتوقع القياتي استمرار الأجواء الربيعية المعتدلة لمدة أسبوع على الأقل، موضحًا أن الانخفاض في درجات الحرارة سيمتد غدًا إلى محافظات جنوب الصعيد، لتسجل درجات حرارة أقل من 40 درجة مئوية.

ونصحت الهيئة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل يومي في ظل التقلبات السريعة للطقس، مع ضرورة ارتداء الكمامات لمرضى الجهاز التنفسي عند الخروج بسبب الأتربة، مؤكدة أن الأجواء الليلية ستكون معتدلة، حيث تسجل الصغرى على القاهرة نحو 17 درجة مئوية، وتنخفض بصورة أكبر في المناطق الصحراوية والمدن الجديدة.

