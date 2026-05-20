جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تتويج آرسنال رسميًا باللقب

حسم آرسنال لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا قبل الجولة الأخيرة من الموسم، مستفيدًا من سقوط مانشستر سيتي في فخ التعادل أمام بورنموث بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين.

واحتضن ملعب فيتاليتي المواجهة التي أهدت اللقب للفريق اللندني، بعدما فشل مانشستر سيتي في تحقيق الفوز، ليتوقف رصيده عند 78 نقطة في المركز الثاني، مقابل 82 نقطة لآرسنال المتصدر.

وبهذا الإنجاز، يعود آرسنال إلى منصة التتويج بالبريميرليج لأول مرة منذ موسم 2003-2004، حين حقق اللقب التاريخي بقيادة المدرب الفرنسي آرسين فينجر دون التعرض لأي هزيمة طوال الموسم.

وشهد جدول الترتيب استمرار مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 68 نقطة، بينما جاء أستون فيلا رابعًا بـ62 نقطة، يليه ليفربول خامسًا برصيد 59 نقطة.

وفي مناطق الهبوط، تواصلت معاناة وست هام وبيرنلي وولفرهامبتون، مع اقتراب نهاية الموسم.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي:

1. آرسنال 82 نقطة

2. مانشستر سيتي 78 نقطة

3. مانشستر يونايتد 68 نقطة

4. أستون فيلا 62 نقطة

5. ليفربول 59 نقطة

6. بورنموث 56 نقطة

7. برايتون 53 نقطة

8. تشيلسي 52 نقطة

9. برينتفورد 52 نقطة

10. سندرلاند 51 نقطة

11. نيوكاسل يونايتد 49 نقطة

12. إيفرتون 49 نقطة

13. فولهام 49 نقطة

14. ليدز 47 نقطة

15. كريستال بالاس 44 نقطة

16. نوتينجهام 43 نقطة

17. توتنهام هوتسبير 38 نقطة

18. وست هام 36 نقطة

19. بيرنلي 21 نقطة

20. ولفرهامبتون 19 نقطة.