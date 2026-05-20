الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
5 نصائح لصيام يوم «وقفة عرفة» بأمان مع ارتفاع درجات الحرارة

أعلنت دار الإفتاء المصرية أمس أن الثلاثاء الموافق  26 مايو هو «يوم عرفة»، وهو من أفضل أيام السنة التي يُستحب فيها الصيام والتقرّب إلى الله بالأعمال الصالحة، ومع ارتفاع درجات الحرارة هذا العام، يصبح من المهم الانتباه لبعض الإرشادات الصحية التي تساعد على إتمام الصيام دون إرهاق أو جفاف.

أولًا: الاهتمام بترطيب الجسم قبل الصيام

الاستعداد لصيام يوم عرفة يبدأ من وجبة السحور، حيث يُنصح بشرب كمية كافية من الماء لتعويض ما قد يفقده الجسم خلال النهار. كما يُفضل تناول أطعمة تحتوي على نسبة عالية من السوائل مثل الخيار والبطيخ والبرتقال، لأنها تساعد على تقليل الشعور بالعطش لاحقًا.

ثانيًا: الابتعاد عن الكافيين والسكريات

يفضل تقليل القهوة والشاي والمشروبات الغنية بالكافيين في السحور، لأنها قد تزيد من فقدان السوائل وتسبب العطش. كذلك يُنصح بالحد من السكريات والأطعمة المالحة والحارة، واستبدالها بمشروبات طبيعية خفيفة مثل العصائر غير المحلاة أو الماء.

ثالثًا: سحور متوازن يمنحك طاقة أطول

وجبة السحور تلعب دورًا مهمًا في قدرة الجسم على تحمل الصيام، لذلك يُفضل أن تكون متكاملة وتجمع بين الكربوهيدرات المعقدة مثل الخبز الأسمر أو الشوفان، والبروتين مثل البيض أو الزبادي، إلى جانب الخضراوات. هذا المزيج يساعد على منح الجسم طاقة تدريجية ويقلل الإحساس بالإجهاد خلال اليوم.

رابعًا: تجنب الشمس قدر الإمكان

مع حرارة الجو المرتفعة، من الأفضل الابتعاد عن التعرض المباشر للشمس خاصة في ساعات الذروة بين 11 صباحًا و4 عصرًا. كما يُفضل ترتيب المهام والمشاوير في الصباح الباكر أو بعد الإفطار، مع أخذ فترات راحة في حال الاضطرار للعمل في أماكن مكشوفة.

خامسًا: اختيار ملابس مريحة وخفيفة

عند الخروج خلال الصيام، يُنصح بارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة وذات ألوان فاتحة، ويفضل أن تكون من القطن أو الكتان، لأنها تساعد الجسم على التنفس وتقلل من الإحساس بالحرارة، ما يجعل الصيام أكثر راحة وسهولة.

