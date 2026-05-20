بعد استغاثة صاحبه.. القبض على المتهم بسرقة توك توك من أمام مسجد بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من سرقة مركبة الـ"توك توك" خاصته حال توقفها أمام أحد المساجد بالإسكندرية وتم ضبط مرتكب الواقعة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 4 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه من (سائق – مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة مركبة الـ"توك توك" خاصته حال توقفها أمام أحد المساجد بدائرة القسم.



أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة ميناء البصل) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإسلوب "قطع الضفيرة" ، وتم بإرشاده ضبط مركبة الـ"توك توك" المستولى عليها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.