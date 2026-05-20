50 مليون جنيه حصيلة نشاط عنصرين إجراميين بمجال الهجرة غير الشرعية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، مقيمان بكفرالشيخ والبحيرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.

وقد تبين محاولة العنصريين الاجراميين إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى وسفن الصيد والسيارات.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ 50 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.