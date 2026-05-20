فوائد تناول اللحوم.. بهذه الشروط

اللحوم الحمراء مصدرًا جيدًا لفيتامين B12، والذي يساعد في تكوين الحمض النووي (DNA)، كم يساهم هذا الفيتامين في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، ويقلل من فرص الإصابة بأمراض العين، ويعزز من صحة الدماغ، والوظائف الإدراكية..

فوائد تناول اللحوم الحمراء..

الحفاظ على صحة الأعصاب وخلايا الدم الحمراء، ويُساعد وجود الزنك على تحسين وظائف الجهاز المناعي.

الإفراط في تناول اللحوم الحمراء له أثار سلبية على الصحة، ومن أبرز هذه الأثار السلبية إنه قد يتسبب في بعض مضاعفات على صحة الكلى.

وأضاف الدكتور وليد عبدالله ، استارى الباطنة، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، إن الكمية المسموح بها للفرد من اللحوم الحمراء، هى 125 جرام يوميًا، وأن الإفراط وتجاوز هذا الحد قد يؤدي إلى بعض المشاكل الصحية، لأن كثرة البروتينات تُعد عبء على الجسم.

وأضاف ، إن المرضى الذين يعانون من مشاكل في الكلى عليهم تخفيض تناول البروتينات بشكل عام، ومن بينها اللحوم، فضلًا عن ضرورة تجنب الإفراط في تناول مصنعات اللحوم والتي من بينها "اللانشون، والبرجر".

ومن فوائد تناول اللحوم على الصحة: أن تناول اللحوم بشكل معتدل دون الإفراط له فوائد عديدة على الصحة، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم حيث تحتوي اللحوم الحمراء على نسبة عالية من عنصر الحديد الهيمي، وهو أسهل أنواع الحديد امتصاصًا في الجسم، فهو له فوائد عديدة لمرضى فقر الدم "الأنيميا".