بطريقة سليمة .. نصائح لضمان حفظ لحمة العيد

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تبحث الكثير من الأسر عن أفضل الطرق لحفظ لحمة العيد بشكل صحي وآمن، لتجنب فسادها والحفاظ على مذاقها وجودتها لأطول فترة ممكنة.

نصائح مهمة لحفظ لحمة العيد بعد الذبح

وفي هذا السياق، كشفت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، مجموعة من النصائح المهمة لتخزين اللحوم بعد الذبح بطريقة صحيحة.



وأكدت الشيف فاطمة أبو حاتي أن أول خطوة بعد الذبح هي عدم غسل اللحمة بالماء مباشرة، موضحة أن الأفضل تركها تتصفى وتجف بشكل طبيعي، لأن غسلها فورًا قد يؤثر على جودتها وطعمها.

وأضافت أن اللحمة تحتاج إلى فترة راحة تتراوح بين 4 و6 ساعات في مكان نظيف وجيد التهوية، وهو ما يساعد على جعلها أكثر طراوة وتحسين مذاقها بعد الطهي.

الطريقة الصحيحة لتقسيم اللحمة قبل التخزين

ونصحت الشيف بتقسيم اللحمة حسب الاستخدام قبل وضعها في الفريزر، مع تجنب تخزين القطع الكبيرة، لأن الأحجام الصغيرة تسهّل عملية التجميد والفك لاحقًا.

كما شدّدت على ضرورة استخدام أكياس أو علب محكمة الغلق، مع تفريغ الهواء من الأكياس قدر الإمكان وكتابة تاريخ التخزين على كل عبوة.

درجات الحرارة المناسبة لتخزين اللحوم

وأوضحت الشيف فاطمة أبو حاتي، أن درجة حرارة الفريزر المثالية لحفظ اللحوم تصل إلى -18 درجة مئوية، بينما يجب ألا تتجاوز درجة حرارة الثلاجة 4 درجات مئوية للحفاظ على سلامة الطعام.

أخطاء شائعة يجب تجنبها عند حفظ اللحمة

حذّرت الشيف فاطمة أبو حاتي من بعض الأخطاء التي قد تؤدي إلى فساد اللحوم، ومنها:

ـ إعادة تجميد اللحمة بعد فك التجميد.

ـ ترك اللحمة خارج الثلاجة لفترات طويلة.

ـ تخزين اللحمة وهي ساخنة.

ـ تكديس الفريزر بشكل مبالغ فيه.

الطريقة الصحيحة لفك تجميد اللحوم

وأكدت فاطمة أبو حاتي، أن الطريقة الأفضل لفك تجميد اللحمة تكون داخل الثلاجة وليس في درجة حرارة الغرفة، مع تجنب استخدام الماء الساخن أو البارد لتسريع التفكيك، حفاظًا على قوام اللحمة وطعمها.

واختتمت الشيف نصائحها بالتأكيد على أن اختيار الأضحية الجيدة مع التخزين السليم يضمنان مذاقًا أفضل وأمانًا غذائيًا أكبر، مضيفة: “العيد مش بس لحمة… ده عبادة وثواب وخير للكل”.