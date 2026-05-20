قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثروت سويلم يكشف انتماء أبوريدة: «مصري بورسعيدي.. ليس أهلاويًا ولا زملكاويًا»
دعاء ثالث أيام ذي الحجة 2026.. أفضل الأدعية المستحبة بعد صلاة الفجر
الزراعة: توريد 3.2 مليون طن قمح محلي بنسبة 64% من المستهدف
لماذا ارتفعت أسعار الطماطم في الأسواق بشكل كبير؟ الزراعة تحسم الأمر
البنتاجون: خفض عدد ألوية الجيش الأمريكي في أوروبا
«مين جون إدوارد.. وصفقاته أي كلام».. عمرو الحديدي يُوجّه هجومًا قويًا على المدير الرياضي للزمالك
هؤلاء هم الفئات المستهدفة .. كل ما تريد معرفته عن طرح 30 ألف وحدة للإيجار
تحرك خطير من الناتو .. خطط لتأمين عبور السفن من مضيق هرمز
«حبايبنا وعزوتنا وتاج راسنا».. أحمد الشرع يعتذر لأهالي دير الزور بعد تصريحات والده المُسيئة
حمادة هلال يكشف مصير «المداح».. ويُفاجئ الجمهور: لن يعود في رمضان 2027
الاتحاد الأوروبي يُقر اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة | تفاصيل
نادر السيد: لقب الدوري مُنحصر بين الزمالك وبيراميدز.. وجمهور الأبيض هو بطل الموسم | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بطريقة سليمة .. نصائح لضمان حفظ لحمة العيد

نصائح مهمة لحفظ لحمة العيد بعد الذبح
نصائح مهمة لحفظ لحمة العيد بعد الذبح
آية التيجي

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تبحث الكثير من الأسر عن أفضل الطرق لحفظ لحمة العيد بشكل صحي وآمن، لتجنب فسادها والحفاظ على مذاقها وجودتها لأطول فترة ممكنة. 

نصائح مهمة لحفظ لحمة العيد بعد الذبح

وفي هذا السياق، كشفت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، مجموعة من النصائح المهمة لتخزين اللحوم بعد الذبح بطريقة صحيحة.
 

وأكدت الشيف فاطمة أبو حاتي أن أول خطوة بعد الذبح هي عدم غسل اللحمة بالماء مباشرة، موضحة أن الأفضل تركها تتصفى وتجف بشكل طبيعي، لأن غسلها فورًا قد يؤثر على جودتها وطعمها.

وأضافت أن اللحمة تحتاج إلى فترة راحة تتراوح بين 4 و6 ساعات في مكان نظيف وجيد التهوية، وهو ما يساعد على جعلها أكثر طراوة وتحسين مذاقها بعد الطهي.

نصائح مهمة لحفظ لحمة العيد بعد الذبح

الطريقة الصحيحة لتقسيم اللحمة قبل التخزين

ونصحت الشيف بتقسيم اللحمة حسب الاستخدام قبل وضعها في الفريزر، مع تجنب تخزين القطع الكبيرة، لأن الأحجام الصغيرة تسهّل عملية التجميد والفك لاحقًا.

كما شدّدت على ضرورة استخدام أكياس أو علب محكمة الغلق، مع تفريغ الهواء من الأكياس قدر الإمكان وكتابة تاريخ التخزين على كل عبوة.

نصائح مهمة لحفظ لحمة العيد بعد الذبح

درجات الحرارة المناسبة لتخزين اللحوم

وأوضحت الشيف فاطمة أبو حاتي، أن درجة حرارة الفريزر المثالية لحفظ اللحوم تصل إلى -18 درجة مئوية، بينما يجب ألا تتجاوز درجة حرارة الثلاجة 4 درجات مئوية للحفاظ على سلامة الطعام.

نصائح مهمة لحفظ لحمة العيد بعد الذبح

أخطاء شائعة يجب تجنبها عند حفظ اللحمة

حذّرت الشيف فاطمة أبو حاتي من بعض الأخطاء التي قد تؤدي إلى فساد اللحوم، ومنها:
ـ إعادة تجميد اللحمة بعد فك التجميد.
ـ ترك اللحمة خارج الثلاجة لفترات طويلة.
ـ تخزين اللحمة وهي ساخنة.
ـ تكديس الفريزر بشكل مبالغ فيه.

نصائح مهمة لحفظ لحمة العيد بعد الذبح

الطريقة الصحيحة لفك تجميد اللحوم

وأكدت فاطمة أبو حاتي، أن الطريقة الأفضل لفك تجميد اللحمة تكون داخل الثلاجة وليس في درجة حرارة الغرفة، مع تجنب استخدام الماء الساخن أو البارد لتسريع التفكيك، حفاظًا على قوام اللحمة وطعمها.

واختتمت الشيف نصائحها بالتأكيد على أن اختيار الأضحية الجيدة مع التخزين السليم يضمنان مذاقًا أفضل وأمانًا غذائيًا أكبر، مضيفة: “العيد مش بس لحمة… ده عبادة وثواب وخير للكل”.

حفظ لحمة العيد تخزين اللحوم طريقة حفظ اللحمة في الفريزر الشيف فاطمة أبو حاتي لحمة العيد تخزين لحوم الأضاحي طريقة فك تجميد اللحوم نصائح عيد الأضحى حفظ اللحوم بعد الذبح تخزين اللحمة بشكل صحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستا باي

ببلاش | بشرى لجميع مستخدمي إنستا باي

وزير التربية والتعليم

هل تدرس التعليم تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ؟|اعرف الحقيقة

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. هبوط سعر الذهب الآن بالأسواق

عداد كودي

عدادك بقى كودي؟ جهز هذه الأوراق وحوله للشرائح فورا

علي سيف

وفاة الفنان علي سيف

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: تمكين المرأة يتوافق مع مقاصد الشريعة وبناء الأوطان

الطماطم

مجنونة يا قوطة.. انخفاض في أسعار الطماطم بعد الارتفاع الأخير| اعرف الكيلو بكام؟

أسعار الطماطم

بعد جنون الأسعار.. الزراعة تعلن رسميا موعد انفراجة الطماطم بالأسواق

ترشيحاتنا

البنتاجون

بولندا : واشنطن لم تقرر خفض قواتها العسكرية .. والالتزام الأمني مستمر

زيلينسكي

زيلينسكي: خطط لعمليات هجومية في يونيو وتعزيز استخدام المسيّرات ضد روسيا

أرشيفية

إسرائيل تدرس إغلاق قنصليتها في إسطنبول

بالصور

بطريقة سليمة .. نصائح لضمان حفظ لحمة العيد

نصائح مهمة لحفظ لحمة العيد بعد الذبح
نصائح مهمة لحفظ لحمة العيد بعد الذبح
نصائح مهمة لحفظ لحمة العيد بعد الذبح

طريقة عمل حواوشي السجق .. وصفة سريعة بطعم شرقي

طريقة عمل حواوشي السجق
طريقة عمل حواوشي السجق
طريقة عمل حواوشي السجق

بإطلالة أنيقة .. فرح شعبان تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

كيف تختار الأضحية السليمة قبل عيد الأضحي؟

كيف تختار الأضحية السليمة؟
كيف تختار الأضحية السليمة؟
كيف تختار الأضحية السليمة؟

فيديو

طهران تهدد بانقطاع الانترنت

ما علاقة الإنترنت؟ .. تصعيد مُرعـ.ب من طهران تجاه أمريكا والمنطقة | فيديوجراف

محمد رمضان وسر هجوم ماجدة خير الله

ساعة وأسورة ألماظ .. أبرز تصريحات محمد رمضان وسر هجوم ماجدة خير الله | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد