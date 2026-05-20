نادر العشري: تتويج الأهلي بالدوري أشبه بالمعجزة.. والزمالك أمام فرصة ذهبية لحسم اللقب

أكد نادر العشري نجم غزل المحلة السابق، أن سيناريو تتويج الأهلي بلقب الدوري هذا الموسم يبدو أشبه بالمعجزة، في ظل امتلاك الزمالك فرصة ذهبية لحسم البطولة لصالحه خلال الجولة الأخيرة.

وقال العشري خلال حواره لبرنامج ستاد المحور إن الزمالك يكفيه الفوز أو حتى التعادل أمام سيراميكا في المباراة الحاسمة اليوم الأربعاء من أجل التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.

وأضاف أن دخول بيراميدز في سباق المنافسة على اللقب منح البطولة قوة وإثارة كبيرة حتى الأمتار الأخيرة، مُشددًا على أن توجيه اللوم إلى سيراميكا حال تحقيق الفوز على الزمالك أمر مرفوض تمامًا، لأن كل فريق يبحث عن مصلحته داخل الملعب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على صعوبة مواجهة الزمالك أمام سيراميكا، مطالبًا لاعبي الفريق الأبيض بتحقيق الفوز من أجل إسعاد جماهيرهم وحصد اللقب.