البنتاجون: خفض عدد ألوية الجيش الأمريكي في أوروبا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الثلاثاء، خفض عدد ألوية القوات الأمريكية المنتشرة في أوروبا من أربعة إلى ثلاثة، ليعود بذلك الانتشار إلى مستويات عام 2021، في ظل ضغوط واشنطن على القارة لتعزيز دفاعاتها.

وأوضح البنتاجون في بيان له: "خفض إجمالي عدد فرق القتال التابعة للواء (BCTs) المُخصصة لأوروبا من أربعة إلى ثلاثة".

ويتألف فريق القتال التابع للواء من 4000 إلى 4700 فرد، وفقًا لتقرير صادر عن الكونجرس.

وأشار البيان إلى أن هذا الخفض سيؤدي إلى "تأجيل مؤقت" لنشر القوات الأمريكية في بولندا.

وسبق هذا الإعلان تصريحٌ أدلى به نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، في وقت سابق من أمس الثلاثاء، يفيد بتأجيل نشر 4000 جندي في بولندا، بدلاً من إلغائه.

أفاد بيان البنتاجون بأن "وزارة الدفاع ستحدد التوزيع النهائي لهذه القوات الأمريكية وغيرها في أوروبا بناءً على تحليل معمق للاحتياجات الاستراتيجية والعملياتية الأمريكية، فضلاً عن قدرة حلفائنا على المساهمة بقوات في الدفاع عن أوروبا".

ويُعدّ خفض فرق القتال التابعة للواء تتويجاً لأسابيع من الترقب بشأن خفض القوات الأمريكية في أوروبا، وإصرار واشنطن على أن يستثمر حلفاؤها في القارة بشكل أكبر في دفاعاتهم.

ويبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عازم على معاقبة الحلفاء الذين لم يدعموا الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران أو يساهموا في قوة حفظ السلام في مضيق هرمز الحيوي.

وكان البنتاجون قد أعلن في مطلع مايو أن واشنطن ستسحب 5000 جندي من ألمانيا.