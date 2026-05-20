ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي سريعاً جدًا.. ولن تمتلك أسلحة نووية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران "ستنتهي سريعاً جداً". وأضاف: "لن تمتلك إيران أسلحة نووية، وآمل أن ننهيها بطريقة سلمية"، مؤكدًا أن أسعار النفط ستنخفض.

وصرح “ترامب” بأن الولايات المتحدة لديها جيش رائع ونجح في توجيه ضربة قوية لإيران وقدراتها، وشهدنا ذلك في فنزويلا وإيران.

وأضاف أن الجيش الأمريكي دمّر بحرية إيران وقواتها الجوية ودفاعاتها.

ولفت الرئيس ترامب، إلى أن الإدارات الأمريكية السابقة لم تنفق ما يكفي على تطوير القدرات العسكرية.

وأشار ترامب إلى أن علاقات الولايات المتحدة مع الصين والرئيس شي «جيدة».

وذلك بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي إلى بكين، والتي استغرقت يومين التقى خلالها بالرئيس الصيني وعدد من المسئولين، وبحث ملفات هامة على رأسها الحرب ضد إيران، إلى جانب الملفات الاقتصادية والتجارية.