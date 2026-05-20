نادر السيد: لقب الدوري مُنحصر بين الزمالك وبيراميدز.. وجمهور الأبيض هو بطل الموسم | فيديو

دافع نادر السيد، حارس منتخب مصر السابق، عن حارس الزمالك محمد عواد، معتبرًا أن قدم مستوى جيدًا أمام نادي اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس الكونفدرالية، متوقعًا في الوقت ذاته بتتويج الأبيض بلقب الدوري المصري.

وقال نادر السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «محمد عواد قدم مستوى جيدًا في مباراة اتحاد العاصمة في نهائي كأس الكونفدرالية ولم يتأثر بالغياب».

وأردف قائلًا: «محمد عواد تركيزه لم يكن على أعلى مستوى خلال ركلات الترجيح والتفكير في المكسب غلب عليه وآثر عليه ذهنيًا».

وحول رأيه في هوية الفائز بلقب الدوري المصري، قال نادر السيد، «أرى أن التتويج بلقب الدوري منحصر بين الزمالك وبيراميدز مع كامل احترامي للنادي الأهلي»، مضيفًا: «أتوقع أن الزمالك هو الأقرب للتتويج بلقب الدوري المصري».

وأردف قائلًا: «بطل هذا الموسم هو جمهور الزمالك وهو مشارك بنسبة كبيرة في وصول الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية وتصدّر الدوري حتى الجولة الأخيرة».

وفي سياق آخر، رأى نادر السيد أن قائمة حراس منتخب مصر في كأس العالم ستشمل محمد الشناوي ومصطفى شوبير، مُضيفًا أنه من الصعب التنبؤ بمن يحرس مرمى الفراعنة في المونديال.