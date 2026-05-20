«جوارديولا» بعد تعادل «السيتي»: سنعود بقوة في الموسم المقبل.. وحسم مستقبلي قريبًا

أبدى بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، خيبة أمله بعد تعادل فريقه أمام «بورنموث» بهدف لمثله في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي، وهي النتيجة التي منحت اللقب رسميًا لفريق آرسنال.

وقال «جوارديولا» إن فريقه افتقد بعض الحماس، رغم محاولاته للعودة في الشوط الثاني، مؤكدًا أن ضغط المباريات وقلة فترة الإعداد أثّرا على الأداء.

وحرص المدرب الإسباني على تهنئة آرسنال وميكيل أرتيتا على التتويج باللقب، مشيدًا بالمستوى الذي قدموه طوال الموسم.

وفيما يتعلق بمستقبله، أكد «جوارديولا» أن عقده مستمر مع مانشستر سيتي، مشيرًا إلى أنه سيعقد جلسة مع إدارة النادي برئاسة خلدون المبارك خلال الأيام المقبلة لمناقشة مستقبله بعد نهاية الموسم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على سعادته الكبيرة داخل النادي، مشددًا على أن الفريق سيعود للمنافسة بقوة في الموسم المقبل على جميع البطولات.